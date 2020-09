Gastronómicos y empresarios de Quilmes pidieron por la atención al público en veredas

Trabajadores del sector gastronómico se manifestaron hoy en la Plaza Conesa de Quilmes centro, donde presentaron los protocolos para la habilitación de atención al público en bares y restaurantes.

Los manifestantes le solicitaron al municipio que permita las mesas en las veredas de los locales gastronómicos bajo estrictos protocolos de sanidad como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires para evitar más cierres de comercios y despidos de personal.

En una carta enviada hacia la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el titular del gremio, Argentino Geneiro, se solicita que “autorice la reapertura urgente y en forma completa de la actividad que nos nuclea, dando por nuestra parte el cumplimiento estricto de todas las normas sanitarias que la autoridad de contralor disponga”.

“Motiva la presente la necesidad impostergable de reactivar la actividad hotelera y gastronómica de uno de los sectores más castigados por esta pandemia” solicita el petitorio.

“Si bien el Gobierno nacional a través del ATP, el IFE y otros mecanismos está tratando de paliar la situación, esto no alcanza, y nuestros compañeros ya no aguantan más. Desde el lugar que nos toca, estamos haciendo todo lo posible para contener a nuestros compañeros, todas las prestaciones médicas de la obra social, educación para el trabajo, asistencia gremial, etc., pero nada alcanza” agrega.

“Por eso recurrimos a Usted para que nos dejen volver a trabajar, y podamos llevar el pan a nuestros hogares, como Dios manda, con el sudor de nuestra frente”, concluyó Argentino “Tito” Geneiro.

Por su parte, Facundo Godoy, de la parrilla “El Gaucho” destacó la importancia de los gastronómicos: “somos fuente de trabajo, generamos empleo y no entendemos por qué en municipios vecinos ya arrancaron con protocolos mientras nosotros no tenemos esa posibilidad. No somos un negocio armado para delivery, nos tuvimos que adaptar a la situación pero tenemos una estructura armada para atender al comensal en la mesa. Necesitamos trabajar en la vereda como están haciendo en todos los lugares menos en Quilmes”.

“Hace seis meses estamos esperando un mensaje más claro», dijo Gabriel, de The Beer Garage. “no se sí esto pasa por los contagios o por cuestiones políticas. Hay muchas familias que están esperando para abrir. Este modo de superviviencia no da para más».