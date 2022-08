Gerardo Morales aseguro desconocer «cuál es la lógica» que tienen las declaraciones de Carrió

El gobernador de Jujuy y titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, aseguró hoy desconocer «cuál es la lógica» que tienen las declaraciones formuladas esta semana por la fundadora la Coalición Cívica (CC)-ARI, Elisa Carrió, al aseverar que el Juntos por el Cambio (JxC) «nadie planteó» un acuerdo con el ministro de Economía, Sergio Massa.

Gerardo Morales: «El camino es unir a Juntos por el Cambio y no tratar de romperlo»



El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR le dio un reportaje a María O’ Donnel en Radio Urbana. Lo que sigue es lo más importante de la entrevista:

MO: Queríamos preguntarle sobre los dichos de Elisa Carrió planteando un manto de sospecha sobre gran parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, incluido su vicegobernador en Jujuy, que dijo que es un hombre de Sergio Massa.

GM: Mi vicegobernador es peronista, empezó en el Frente Renovador, cuando Massa se hace kirchnerista y se va al Frente de Todos, todo el peronismo del frente Cambia Jujuy ya no participa del Frente Renovador.Y en 2019 y 2021 todo el Frente trabajamos para Juntos por el Cambio, así que eso no es verdad Y obviamente que tenemos peronistas en nuestro Frente. Pero Massa no cogobierna en Jujuy, eso es falaz, el que gobierna Jujuy soy yo que soy el gobernador. Así que rechazó terminantemente eso y todo lo que dijo sobre nuestros dirigentes, porque me parece que ese no es el camino.El camino es unir a Juntos por el Cambio y no tratar de romperlo.



MO: ¿Cuál es la lógica de Carrió para decir esto?

GM: No lo sé, hace un mes me visitó en mi casa en Jujuy….pero además hay otra que se dice y que es que esto se hace para evitar un acuerdo con Massa en el futuro, cuando nadie planteó eso, ningún dirigente planteó eso como sí ocurrió en 2015. Massa forma parte del Frente de Todos, que es la coalición que vamos a enfrentar y que es la coalición que está destruyendo el país. Lo que sí se planteó es ampliar la coalición hacia el peronismo y se dio un primer paso con Miguel Pichetto. Y si vienen sectores que no tengan nada que ver con el Frente de Todos, serán bienvenidos, pero estamos muy lejos de eso todavía.



MO: Un poco lo que se planteó es si la identidad de JxC es antiperonista o si tiene otro tipo de identidad.

GM: No comparto esa posición, porque si no habría que echarlo a Pichetto y ese sector aporta a Juntos por el Cambio, como lo hacen muchos sectores peronistas en muchas provincias que no tienen nada que ver con el Frente de Todos.. Lo que hay que construir es una fuerza política potente: ese el camino que debemos seguir, en el centro y ampliando la coalición sin ningún sector que incluya a Sergio Massa que es del Frente de Todos



MO: ¿Lo ve a Macri como candidato?

GM: Yo creo que sí ve agua en la pileta se tira y tiene todo el derecho para hacerlo.



MO: Ese es un problema para él porque va a tener que dirimir con Rodríguez Larreta quien es el candidato. Ustedes en el radicalismo se van a sentar con Facundo Manes y van a decidir quién de los dos es el candidato.

GM: Eso será en febrero o marzo. Capaz que tiramos la moneda, ya veremos como es el mecanismo. En la UCR estamos muy bien, atravesando un gran momento, así que va a haber un solo candidato de la UCR.



MO: ¿Cómo ve las fotos de miembros del Poder Judicial que juzgan a Cristina Kirchner con el equipo de fútbol Mauricio Macri?

GM: No me consta, no lo sé, pero si eso es así no me parece que está bien Pero eso no puede desacreditar la verdad de las causas en curso. Durante el gobierno de Macri la Justicia fue más independiente que con Cristina. Hubo mucha más calidad institucional y hay que seguir trabajando para eso.