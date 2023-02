Gerardo Morales: «Cuando lleguemos al Gobierno vamos a tomar medidas inmediatas para ordenar las cuentas fiscales y bajar la inflación»

El gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, visitó esta mañana el programa BDA, que conduce Antonio Laje en América TV.

Lo que sigue, es lo más significativo de la entrevista:

“Debemos ser la única coalición política en el país que tiene un programa de gobierno”, afirmó Morales, y agregó: “Le diría que estamos llegando mucho mejor que en 2015. Hoy tenemos un programa de gobierno y ya hemos cerrado distintas áreas, dividimos 10 áreas temáticas. Al de Cambio Climático y Medio Ambiente lo tenemos listo. En Educación estamos terminando y ajustando algunos temas, en Seguridad, también. En Economía hicimos una reunión en enero con nuestros equipos y tenemos programa monetario, financiero y de tipo de cambio”

–”¿Qué tipo de cambio imaginan«, preguntó Laje. Entre risas Morales contestó: “Noo, eso no se lo puedo decir”.

-¿Pero imaginan qué tipo de mercado, desdoblado? porque en el gobierno de Macri, unificaron el tipo de cambio y liberaron el mercado». “Lo que pasa es que no sabemos cómo va a terminar el tipo de cambio a fin de año. Entendemos que la situación puede estar peor. Pero vamos a trabajar sobre ese tema, para incentivar un modelo exportador”

-“Sobre los planes sociales, ahí uno de los desafíos que planteamos es recuperar la gran clase media argentina. Los pobres no van a dejar de ser pobres con los planes. Y esto pone en debate el fracaso de la política asistencial que no ha sacado a los pobres de la pobreza, va a ser con trabajo que van a salir. Para eso tenemos un programa productivo. El año pasado las organizaciones sociales han manejado 700 mil millones de pesos, 2.700 millones por día, y para este año va a ser más, obviamente. Allí va a haber que ir, en dos o tres años, girando todos esos recursos a la producción. En Jujuy pusimos 5 mil millones de pesos para un régimen de inversiones, y le devolvemos impuestos como ganancias y demás. Nosotros tenemos un plan que apunta a la micro y pequeña empresa, que no pueden tener el mismo tratamiento que una mediana empresa”

– ¿Pero este es el plan de JxC o del candidato Gerardo Morales?. “Justo, algunos de los ejes que le planteé son de mi equipo. Pero con relación al tema de las medidas macro, para ordenar la inflación, para ordenar el tipo de cambio, estimamos que en un año podemos estar bajando la inflación considerablemente. Habrá medidas que vamos a tomar de inmediato. Por ejemplo, cuando dejamos el Gobierno en enero de 2020, el déficit de las empresas públicas era de US$ 1.700 millones, ahora está en US$ 5.300 millones. Han designado 16 mil trabajadores nuevos, solo en tres años. El déficit de energía era de US$ 4.200 millones, el año pasado cerró en US$ 13.000. En esas dos cuentas de gasto público, el Gobierno aumentó en tres años 13 mil millones de dólares y es por eso que faltan dólares”

-¿Y qué hacen con esos empleos públicos que se sumaron?¿no van a echar gente, supongo?. «Bueno no sé, han contratado a 16 mil personas. Vamos a trabajar allí. Yo no estoy de acuerdo en volver a privatizar Aerolíneas Argentinas, por si usted se refiere a eso. Es un debate que tenemos que dar todavía en JxC. Cuando privatizamos, en manos de una empresa española, la vaciaron. Sí me parece que va a haber que mejorar la rentabilidad de la empresa, va a haber que seguir habilitando las low cost. Yo le aclaro, como presidente del país, no me hago cargo de los 16 mil trabajadores nuevos, por eso no quiero hacerme responsable de que vamos a mantener eso. Por eso vamos a tener que tomar decisiones.»

– ¿Y está la decisión política de tomarlas? «Si. Yo la tengo».

– ¿Y qué pasa si los sindicatos se plantan y empiezan con paros? «Bueno, a ver, hay que resolver este tema de las calles: 130 cortes. En Jujuy no hay cortes de ruta. El que corta una ruta paga una multa de 200 mil pesos. Se puede protestar y reclamar y tenemos que proteger ese derecho, ahora, lo que no se puede hacer, es hacer protestar a los demás. Afectar otros derechos. Ese tema hay que ordenarlo. Y por eso vuelvo al tema de recuperar la gran clase media argentina, y del replanteo que también se tienen que hacer las organizaciones sociales, que durante 20 años han manejado pobres que no han podido sacar de la pobreza. Y se tienen que replantear qué es lo que hacen. ¿Por qué esas marchas? Es para sacar más cuotas de presupuesto para profundizar el modelo del estado paralelo. Se ha convertido en un negocio. Tiene que haber un Estado presente allí, pero el camino no es el plan social. Todos los recursos que podamos girar de planes sociales a regímenes de promoción, para que se ocupe a más del 40% que hoy no tiene trabajo, me parece que es el camino. Allí vamos a ser muy disruptivos, vamos a tomar muchas medidas estructurales con respecto al programa productivo. Nunca hubo medidas productivistas que acompañen el desarrollo. Vamos a poner en marcha cambios importantes, también en la legislación laboral de las micro y medianas empresas. Y a los sindicatos no les afecta, estamos hablando del 40% que hoy no tiene trabajo.»

– ¿Cuánto tiempo tiene un nuevo gobierno para hacer los cambios de fondo? «La idea que tenemos nosotros es llegar, sancionar todas las leyes necesarias. Es lo que hice en Jujuy, en 20 días sancionamos 37 leyes y marcamos un camino. Y esto hay que hacerlo de inmediato.»

– ¿Y con la interna dentro de la coalición, cómo van? «Eso se termina resolviendo en las PASO. Yo veo muy buen clima. Nuestros equipos trabajan con la Fundación Alem, con la Fundación Pensar y la Hannah Arendt, de la Coalición Cívica, y los equipos de trabajo de Miguel Pichetto. Nos reunimos con Lilita para trabajar ejes y bajar línea a nuestros equipos. Con Horacio también, con Patricia. Yo voy a ser candidato a presidente, me lanzo a fines de este mes.»

– ¿Qué diferencia tendría un nuevo gobierno de JxC, con el anterior? «Bueno, la experiencia de toda una gestión donde hubo cosas que hicimos bien y otras mal. Hay que poner los pies sobre la tierra y cuando lleguemos al gobierno vamos a tomar medidas inmediatas para ordenar las cuentas fiscales y bajar la inflación, que no será de la noche a la mañana. Nosotros tenemos una hoja de ruta que en un año podemos resolver esta situación y en paralelo va a haber una gran transformación productiva y eso va a ser dinamizador de la economía.»

– ¿Y en el tema seguridad? «Bueno, allí tenemos otro debate, sobre la participación o no del Ejército en temas de seguridad interior. Hoy cumplen un rol importantísimo en la fronterade apoyo. Ya la presencia del Ejército es disuasiva. Además los radares y los drones participan, al menos en la frontera del norte que tenemos con Bolivia. Yo creo que hay que jerarquizarlas, y la presencia y el efecto disuasivo que tiene y cómo cooperan en la tarea de las Fuerzas de Seguridad, en el combate al narcotráfico. Nosotros no compartimos que el Ejército tenga que entrar en temas de seguridad interior. En todo caso, eso no está cerrado y lo estamos discutiendo, y yo lo creo es que hay que fortalecer a la Gendarmería, y que además tienen la capacitación y están formados para eso, el Ejército no.»

– ¿En las PASO vamos a ver fórmulas cruzadas en JxC? «Yo creo que sí. Los que le hacen campaña a Horacio, me ponen a mí de segundo. Yo voy a ser candidato a presidente. Tenemos una buena relación. También los medios hablaron de una fórmula con Patricia. Pero va a haber fórmulas cruzadas. Yo buscaré a alguien del PRO o tal vez de la Coalición Cívica, no lo sé, pero creo que eso va a garantizar un gobierno de coalición, que no tuvimos. Hoy la Argentina tiene un gran potencial exportador para los próximos 10, 20 años y no vamos a permitir que nos sigan hundiendo»

