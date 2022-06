Gerardo Morales cuestionó a Alberto Fernández tras su visita a Milagro Sala en Jujuy

El gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, lamentó que el jefe de Estado no haya aprovechado el viaje para reunirse con él. Además, pidió que la líder de la Tupac Amaru cumpla sus condenas en una cárcel común. Así lo hizo saber mediante una carta abierta difundida por redes sociales:

CARTA ABIERTA AL SEÑOR PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ

«Señor presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández:

Me sorprende que con la situación del país al borde del abismo: con una inflación descontrolada, con falta de energía y combustible, con desabastecimiento en algunos insumos y bienes para la producción, con medidas restrictivas que ahogan nuestra economía, entre otros graves problemas del país, usted se tome el tiempo de venir a la Provincia de Jujuy a visitar a Milagro Sala.

¿Cuáles son sus prioridades Sr Presidente? Lo invité decenas de veces a visitar Jujuy para compartir proyectos de nuestro pueblo, que es también su pueblo y siempre se negó a hacerlo.

¿Por qué no visita al pueblo de Jujuy? Hubiera sido una oportunidad para que conozca los grandes proyectos en marcha que están transformando Jujuy y que pueden transformar el país. En ese sentido, le hablo de la producción de litio, de baterías de litio, de electromovilidad, de la energía solar en particular, de la planta de Cauchari y su ampliación, del cannabis medicinal, del crecimiento del Turismo, entre otros tantos proyectos que sí son prioritarios.

Mientras usted realizaba su visita yo estaba yendo a Inaugurar una de las 258 escuelas que comenzamos a construir con un gran esfuerzo de la Provincia en un barrio emblemático de la ciudad capital como es Alto Comedero. Hubiera sido una buena oportunidad para que juntos, más allá de nuestras diferencias, superemos la grieta que tanto mal nos hace como país.

Pero lo que más me preocupa es que usted siga haciendo oídos sordos ante el desesperado pedido de cientos de víctimas que sufrieron las más aberrantes violaciones de Derechos Humanos durante el reinado de violencia y corrupción que ejerció Milagro Sala durante más de 10 años de gobierno paralelo. Esa violencia produjo muertes, agresiones, usurpaciones y sometimiento hacia los más pobres.

Como la muerte de Pato Condorí en Humahuaca durante una usurpación liderada por organizaciones que ella manejaba. Como la brutal golpiza que le dio junto a su patota al militante social Luca Arias en una emboscada que le hicieron con ayuda de un ministro provincial en su despacho público. Como los violentos desalojos a cientos de familias que eran sacadas de sus casas por la madrugada por no ir a marchas o no compartir sus órdenes. Como el desvío y el robo de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de más de 2.000 viviendas cobradas y no construidas, por un monto de 16.000 millones de pesos.

¿Le parecen a usted que son pocas o irrelevantes las razones por las que la justicia la ha condenado? Reafirmo mi convicción humanística y mis deseos de pronta recuperación para que la señora Milagro Sala siga cumpliendo sus condenas en una cárcel común.Lamento nuevamente que su actitud me obligue a dirigirme a usted, que ejerce la máxima responsabilidad en estos términos.

Sr. Presidente, Milagro Sala es una delincuente condenada por corrupción y por haber esclavizado a los pobres con violencia. Le pido que gobierne para todo el Pueblo Argentino y no solo para una facción.

Con todo respeto

GERARDO MORALES

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY»