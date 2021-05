Giovini habló por primera vez sobre el escándalo de su contratación en QAC y el fallo de FIFA

Lucas Giovini habló con los colegas de «Dame Ascenso» sobre el reciente fallo de la FIFA, el cuál favoreció al Quilmes Atlético Club en el conflicto que lleva adelante la institución con el club chileno Unión La Calera por la compra realizada en 2016 del arquero argentino nacionalizado chileno

«Cuando pasó todo, yo tenía contrato con Unión La Calera y veníamos de descender. Andreucchi (mánager) con Broggi (DT de Quilmes) me venían hablando hace 15 días que querían incorporarme, y yo por problemas familiares no quería, pero llegó un momento que ofrecieron lo que quería ganar y tomé la decisión de ir con mi familia. Llegué a un club donde verdaderamente estaban pasando cosas que no entendía» comenzó relatando su experiencia Giovini, que firmó contrato con el conjunto cervecero un día antes de las elecciones en las cuáles hubo cambio de gobierno. «El día martes se presenta la nueva dirigencia y lo primero que me dijeron fue que no me necesitaban, les dije que estaba totalmente de acuerdo con ellos pero que se fijaran el tema de mi contrato, si estaba ya inscripto en la AFA para seguir adelante o si no yo me volvía a Chile. Yo no tenía problema porque seguía perteneciendo a Calera. Después me dijeron que no había ningún tipo de inconveniente, que mi contrato estaba bien, que estaba todo, pero que no me presentara a entrenar«

«Me enteré por periodistas de la situación que hizo Andreucchi con los dirigentes de Calera. No tenia ni idea yo de lo que pasaba. Firmé un contrato con una opción de compra, de eso soy consciente, pero no sabía que se iba a ejecutar. Yo fui con el sueño de jugar en Primera División de Argentina. Fui con un sueño que, a todo esto, fue una pesadilla. Me tocó vivir cosas malas, la gente sigue pensando que yo soy el culpable de todo, sigue pensando que yo fui con una pistola y le dije a los dirigentes de Quilmes que me compraran, o a los dirigentes de Calera que me vendieran… Yo no tenía nada que ver» relató el portero de 39 años

Con respecto a cómo vivió esos días en la institución, sostuvo: «A mi se me mandó a entrenar al predio de las inferiores con niños de 9, 10 años. Realmente la pase muy mal. Y cuando se generó todo este tema de la venta, con mi familia nunca nos preocupamos de eso porque sabíamos que era algo que no iba a llegar a su puerto, porque era algo que se había manejado de mala manera, y nunca nosotros ni siquiera insistimos«

Consultado sobre su relación con sus compañeros de equipo, Giovini manifestó «La verdad que hice muchos amigos en Quilmes. Sentí mucho la partida del “Tibu” (utilero) porque éramos íntimos amigos. A mí me querían un montón, el grupo me quería un montón. Diego Colotto me decía que yo tenía pasta de líder. Y me hice un montón de amigos. Pero fue un momento malo deportivamente. No se me trató bien, no se me dejaba entrenar, no se me llevó a la pretemporada cuando el plantel quiso que yo fuera. Muchas cosas que, sinceramente, yo no tenía la culpa de lo que estaba sucediendo, pero las entendí, fui profesional, terminé mi vínculo y me vine de nuevo a Chile, y nunca más volví a hablar del tema… Lo estoy tocando recién ahora pero, repito, mucha gente de Quilmes piensa que el culpable yo soy y yo no soy ningún culpable, yo soy un trabajador más, un laburante que se contrató más allá de que ya había arquero. Generé lazos importantes con los arqueros que había en ese momento. Eso es lo que me dejó y me dura para toda la vida, pero no lo que me tocó vivir en Quilmes con su gente, que me insultaba cuando me veía en la cancha, que me trataba mal, pensando que yo era esa persona. Yo no sabía que, firmando un contrato un día jueves, había elecciones el domingo, no tengo por qué enterarme de eso, y que yo iba a llegar el martes y que iba a haber una nueva dirigencia, un nuevo técnico. La verdad que me sorprendió mucho, pero saqué ese año adelante como pude, seguí en Unión La Calera y me tocó ascender en 2017, y seguir hacia adelante. Y hoy en día salió lo de la FIFA y está perfecto, yo no tengo ningún tipo de problema, sé cómo se hicieron las cosas y está perfecto que haya salido de esa manera.» concluyó

