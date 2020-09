HCD: concejales de la oposición pidieron la apertura de comercios gastronómicos y más seguridad

JUNTOS POR EL CAMBIO: “EL OFICIALISMO SÓLO CUMPLE CON EL GOBERNADOR”

En la sesión virtual del Honorable Concejo Deliberante, el bloque de Concejales de Juntos por el Cambio Quilmes, ante el marcado desinterés de las autoridades municipales por dar respuesta a la difícil situación que atraviesa el sector gastronómico en la ciudad, presentaron una minuta de comunicación en la que se solicita al Ejecutivo que habilite a los locales gastronómicos a volver a trabajar con comensales en las mesas. El proyecto ya había sido presentado hace unos meses por el bloque de JxC junto al GEN Progresista y aún no fue tratado en comisión. La minuta fue presentada por el concejal Ignacio Chiodo, quien expresó la profunda preocupación que atraviesan los empresarios del rubro y que, hasta ahora, no encontró eco en las autoridades municipales: “Queremos exhortar al Departamento Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para que se dicte una reglamentación adecuada que permita a bares, restaurantes, cervecerías y todo local gastronómico, a recibir comensales e instalar mesas y sillas en las veredas. El reclamo de este sector tiene que ser atendido de manera urgente, no pueden demorarse más”, consideró el Concejal.

En tanto los ediles del Frente de Todos, alineados con el discurso del jefe de Gabinete del Ejecutivo local, Alejandro Gandulfo, no votaron el pedido, argumentando que es la Provincia la que debe aprobar los protocolos de apertura pertinentes. La oposición entiende que es precisamente el municipio quien debe enviar a la Provincia los pedidos de aperturas de comercios y empresas y no al revés.

Juntos por el Cambio, ve con profunda preocupación la actitud de la intendente Mayra Mendoza, de sólo cumplir con los lineamientos fijados por los Gobiernos nacional y provincial considerando que, en la mayoría de los casos, dichas políticas están muy alejadas de la realidad de los vecinos quilmeños. El presidente del bloque opositor, Juan Manuel Bernasconi, dijo: “Una vez más estamos frente a un gobierno que prometió venir a defender la actividad económica local y hasta ahora lo único que hace es impedir que los vecinos trabajen. Los locales gastronómicos están abiertos ‘de hecho’, ante la falta de respuesta oficial y, hacerlo desordenadamente y sin cumplir con los protocolos pertinentes, sabemos que puede traer serias consecuencias”.

Por su parte la concejal Daniela Conversano, solicitó que el secretario de Seguridad municipal, Gaspar De Stéfano, se presente frente al cuerpo legislativo, para dar explicaciones sobre las acciones que realiza la secretaría a su cargo para combatir la inseguridad en el distrito. La edil expresó: “Necesitamos que muestre las estadísticas que lo llevaron a asegurar que los delitos ocasionados por motochorros ‘tendieron a la baja’, cuando cualquier vecino de la ciudad puede dar cuenta de lo contrario”.

El concejal Facundo Maisú, pidió la articulación de la secretaría de Seguridad con el Comando de Patrullas y el incremento de la vigilancia en la zona de La Ribera, ante el reclamo de los vecinos por hechos de inseguridad que ocurren durante los fines de semana.