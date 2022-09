Impactante ataque piraña en Bernal: 50 motochorros robaron nafta de una estación de servicio y no hay detenidos

Más de 50 personas en moto llegaron cerca de las 3.20 de la madrugada del sábado a la YPF, ubicada en el cruce de la avenida San Martín y Zapiola. Algunos cargaron nafta en sus motos y se fueron sin pagar, otros se robaron aceites para motores. Los trabajadores llamaron seis veces a la policía y nunca llegó. Los vecinos del distrito denuncian que este mismo grupo se pasea por toda la ciudad durante las madrugadas, haciendo ruido con sus escapes, realizando maniobras peligrosas y circulando en contramano.



Los motociclistas coparon el playón de una estación de servicio ubicada en una importante arteria y robaron nafta y bidones de lubricantes en un ataque tipo «piraña» coordinado, el cual quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar. Ocurrió pasadas las 3 de la mañana del sábado, en la estación de servicio ubicada en avenida San Martín y Zapiola, en Bernal. Un par de camionetas cargaban combustible en dos de los surtidores del establecimiento, cuando diferentes motocicletas comenzaron a ingresar por las diferentes entradas y en cuestión de segundos el lugar quedó repleto de motos.

En las imágenes se puede observar cuando un par de motoqueros se llevan los conos de señalización, mientras otros atacan directo a los surtidores de gasoil, y otro menor realiza piruetas en una rueda. Los encargados de la estación de servicio no pudieron contener el abordaje y llamaron seis veces a la Policía bonaerense que nunca llegó. Por eso mismo no hubo detenidos, pero con las imágenes de las cámaras los agentes trabajan para identificar a los conductores. Sin embargo, admiten que la tarea se dificulta por la poca resolución del video y porque la mayoría usaba cascos, barbijos y pañuelos para ocultar su rostro. Además muchos no tenían la chapa patente.

Fueron los mismos vecinos del distrito que aseguran que este grupo de motociclistas suele circular durante las madrugadas del fin de semana por toda la ciudad, realizando peligrosas maniobras, haciendo ruido con el escape de sus motos y circulando en contramano por avenidas.

InfoQuilmes consultó a fuentes policiales sobre este caso, pero señalaron que no tenían la información de los vecinos y que fue este fin de semana que tomaron conocimiento de este grupo por las imágenes viralizadas. «Vamos a investigar», señalaron.