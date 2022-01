Informe COVID-19 en Quilmes y nuevos protocolos para contactos estrechos

El Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicoláss Kreplak, anunció que en el territorio bonaerense regirá el nuevo esquema de aislamiento dispuesto este martes por el Consejo Federal de Salud (Cofesa). «Cofesa tomó la decisión de modificar (las pautas de aislamiento) porque un problema que se nota es la cantidad de aislados, que perjudica el desarrollo de las guardias de hospitales y viendo que la vacunación tuvo un efecto importante que modificó la conducta a tomar con los contactos estrechos», anunció Kreplak en conferencia de prensa en Miramar.

En tanto, la máxima autoridad de salud bonaerense aseguró que si bien la provincia de Buenos Aires alcanzó este martes la cifra de casi 50 mil contagios de coronavirus, lo que supone un crecimiento del 62 por ciento con respecto a la semana pasada, ese aumento no impacta en la ocupación de las terapias intensivas y «no hay una tercera ola de fallecimientos». «Es un día especial con récord de cantidad de casos 134.439 casos a nivel país y en Provincia 49.864 casos», detalló el ministro Kreplak en rueda de prensa en Miramar, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial Augusto Costa y la titular del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout.

Por último, repasó las nuevas medidas, que ya se pusieron en práctica a partir de hoy para el sistema de salud bonaerense y a partir de mañana para la población en general, respecto de los contactos estrechos. Se ha tomado una decisión de modificar porque la cantidad de fallecidos ha cambiado y la cantidad de aislados está complicando la normalidad y el desarrollo”, en función de esto “se ha modificado la conducta a tomar con los contactos estrechos”, aseguró Kreplak

Si una persona recibió las tres dosis y es asintomática está eximida de realizar el aislamiento

Las personas que sean contacto estrecho de casos positivos de coronavirus, que estén asintomáticas y tengan su esquema completo de vacunación con el refuerzo aplicado hace menos de 4 meses podrán ser exceptuadas del aislamiento, en tanto los no vacunados deberán cumplir estrictamente con el confinamiento, según resolvió el Consejo Federal de Salud (Cofesa) en una reunión celebrada este martes.

Los contactos estrechos asintomáticos que no se hayan vacunado o tengan el esquema de vacunación incompleto o con más de cinco meses de la aplicación de la última dosis, tendrán que completar diez días de aislamiento desde el último contacto con el caso confirmado y realizar un seguimiento estricto, informó el Ministerio de Salud en un comunicado.

En tanto, los contactos estrechos asintomáticos con esquema inicial completo de vacunación (dosis única, dos dosis o esquema inicial con dosis adicional y menos de cinco meses de completado) o que hayan tenido Covid-19 en los últimos 90 días, contarán con la opción de flexibilizar el aislamiento en su ámbito de trabajo.

Kreplak puntualizó que deben testearse «las personas con síntomas y que no se saben contacto estrecho, o las personas de riesgo mayores de 60 con síntomas y el resto, si son contacto estrecho y tiene síntomas, es caso confirmado y deben avisar al 148″. «Si son contacto estrecho sin síntomas no hay que testearse; si tenés que viajar, si tenés que volver al trabajo no hay que testearse», apuntó.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN QUILMES

En las últimas 24 horas, se registraron 890 casos positivos de COVID-19 y un fallecido a raíz del virus en Quilmes. Respecto a la vacunación, se aplicaron 3.535 dosis en las diferentes postas ubicadas en el distrito.

Desde el inicio de la pandemia en Marzo 2020, en el distrito se realizaron 261.201 testeos, de los cuáles 96.405 dieron positivo. Además, fallecieron 2.571 personas y se aplicaron 1.111.346 vacunas (549.267 primeras dosis, 474.897 segundas dosis y 87.182 terceras o de refuerzo)