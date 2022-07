Joven denuncia que fue maltratada por un chofer de MOQSA

Imagen Destacada: Archivo

Una vecina de Quilmes se comunicó con la redacción de InfoQuilmes para hacer pública una incómoda situación que vivió esta mañana a bordo de un colectivo de la empresa MOQSA, cuando al descender del mismo el conductor la habría insultado y tirado la unidad encima mientras cruzaba la calle.

El hecho sucedió en las primeras horas de este lunes, cuando Noelia viajaba en el semirápido de la línea 159 (interno 213) que une nuestro distrito con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según expresó, el chofer decidió cambiar el recorrido y dobló en el Luna Park (en vez de hacerlo en la parada frente al Centro Cultural Néstor Kirchner), por lo que la joven tocó timbre para descender y su pedido no fue obedecido.

«Ya en Puerto Madero le pregunté si podía abrirme la puerta cuando estaba frenado en el semáforo y me dijo que no. Cuando bajé en la terminal le dije que no le costaba nada abrirme la puerta. Se ofendió y cuando salió mientras yo cruzaba la calle me tiró el colectivo encima y me grito desde la ventanilla «chupame la p…»» relató Noelia, que en el momento en que ocurrió todo se encontraba sola en el transporte y fue obligada a descender por adelante. Como si fuera poco, la mujer indicó que luego de los insultos, el conductor cruzó la avenida por la que circulaba con el semáforo en rojo y recibió una lluvia de bocinazos de parte de los automovilistas que se encontraban en la zona.

Al descender, la mujer tomó una fotografía del transporte público