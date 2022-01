Joven recibió una golpiza por parte de una patota en plaza de Quilmes

Un joven fue agredido físicamente el fin de semana por un grupo de personas que se encontraba en la Plaza Villa Armonía, ubicada en las calles Islas Malvinas y O’Higgins de Quilmes Oeste.

Según relató a InfoQuilmes, el hecho ocurrió a las 6 de la mañana del domingo cuando volvía a su casa luego de asistir a un boliche en la zona. «Insulté a unos chicos pensando que eran unos amigos y se acercaron a pelearme. Yo estaba medio alcoholizado y no pude defenderme bien pero me pegaron entre varios hasta que perdí el conocimiento, lo último que recuerdo es que una chica sacó una faca. Si no se metía mi hermano creo que me mataban. Vivo trabajando todos los días y no me meto con nadie. Solamente me confundí« concluyó la víctima.

Rápidamente el joven fue trasladado al Hospital Iriarte donde le realizaron tomografías para descartar lesiones de gravedad, aunque producto de la brutal golpiza resultó con un gran hematoma en uno de sus ojos que le impide parcialmente la visión y le hace sufrir mareos. A pesar del traumático momento vivido, indicó que no realizará la denuncia de lo ocurrido en sede policial.