Juegos Bonaerenses en Mar del Plata: El «Club Quilmes Oeste» suma representantes en la categoría Sub-14

El Viernes 16 de septiembre se llevó a cabo la etapa Regional de los Juegos Bonaerense en natación en el natatorio NAO de Avellaneda. Dos integrantes del plantel del Club Quilmes Oeste clasificaron para la última etapa en la ciudad de Mar del Plata.

Se trata de Luana Vivas y Tobías Elizondo en los 100 metros pecho y 50 libres respectivamente, ambos nadadores son categoría sub 14. La competencia se realizará del 1 al 6 de Octubre en la pileta olímpica «Natatorio Municipal Alberto Zorrill” de la ciudad costera.

Los clasificados a las finales de Mar del Plata fueron:

– 50 mts libres:

Sub 14 M: Elizondo Tobías

Sub 16 F: Koval Tatiana

Universitarias F: Meza Maira



– 100 mts pecho:

Sub 14 F: Vivas Luana



– 100 mts mariposa:

Univ. Fem: Ripa Victoria



– 200 mts libres:

Univ. Masc: Rodríguez Lautaro



– 200 mts libre:

Univ. Fem: Santamarina Karoll

Desde la Institución felicitaron a ambos nadadores y al resto de los integrantes del equipo que representaran a la comuna de Quilmes. «Nos enorgullece como Club. Destacamos el gran esfuerzo que vienen realizando con el compromiso y dedicación a este deporte al igual que el acompañamiento de los padres para con ellos quienes los contienen y acompañan a cada torneo y por ultimo a su entrenador Mariano Boccardo» indicaron