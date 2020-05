Jueza de Quilmes asegura que liberaron 176 violadores con la excusa del Coronavirus

La polémica por las salidas de prisión de presos sigue sumando voces y polémica. Este viernes, la jueza de Ejecución Penal de Quilmes, Julia Márquez, reveló un dato alarmante.

Según confirmó, desde el inicio de la cuarentena y con la excusa del posible contagio de coronavirus sus colegas liberaron a 176 detenidos por delitos sexuales.

“Desde que comenzó todo esto fueron liberados 1.076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual (abusadores y violadores)”, indicó la magistrada en Radio Mitre.

Los pedidos de hábeas corpus por parte de los defensores de los delincuentes también se multiplicaron. «Por un delincuente pueden llegar hasta cuatro pedidos. No logramos imprimir todos en una jornada de trabajo; estamos imprimiendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche”, graficó.

Inclusive, Márquez compartió otro dato alarmante: en todo 2018 dieron 160 prisiones domiciliarias y 2.600 libertades condicionales o asistidas. En cambio, solo entre el 27 y 28 de abril liberaron a 176 detenidos.

“El Poder Judicial no puede resolver los problemas del Poder Ejecutivo. Si al Ejecutivo no le gusta hacer cárceles, es problemas es del Ejecutivo. Con independencia de los gustos de los políticos, hay necesidades y no se pueden basar en lo que le gusta, sino en lo que se necesita. Si hay personas presas es porque se comenten delitos, nosotros no inventamos causas. No podemos liberar así y acentuar la impunidad, porque lo único que se hace es alimentar conductas transgresoras», sentenció.