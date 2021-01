La joven y multipremiada «Maga Caro» brilla con su magia en Mar del Plata

Con tan sólo 17 años, Carola Scialabba (“la Maga Caro”) es una figura reconocida a nivel mundial de la magia. Oriunda de Berazategui, la talentosa joven comenzó estudiando en el arte mágico a los 7 años en los talleres municipales brindados por la Secretaría de Cultura de su ciudad.

En 2013 participó en el festival «Twitter Magia», donde obtuvo el segundo premio. Al año siguiente logró ingresar a la Entidad Mágica Argentina (EMA), dando un examen sobresaliente, propuesta como el mejor examen del año, al mismo tiempo se le abrieron las puertas de la Academia Henry Evans (ex campeón mundial), espacio en el que conoció a sus maestros y referentes, Henry Evans (Campeo Mundial FISM 2000) y Daniel Mormina (Grand Prix FLASOMA 2013). Actualmente Henry y Daniel la ayudan a prepararse en sus rutinas de competencia, donde se destaca en la rama de «Cartomagia», y Caro trabaja allí dando clases de Magia (tanto presenciales como virtuales) a nivel nacional e internacional junto a sus maestros

A pesar de su corta edad, «Caro» compitió en numerosos torneos nacionales e internacionales, consiguiendo grandes resultados: campeona FISM Latinoamérica (Argentina) en 2017, Subcampeona latinoamericana FLASOMA (Uruguay) en 2015, campeona en las Jornadas Mágicas EMA 2014 y su logro mas reciente fue el campeonato de Magia Presto Online durante la pandemia. También tuvo la posibilidad de competir en el Torneo Nacional, donde obtuvo el primer lugar en la categoría juvenil

Caro junto a sus maestros «Henry» y Daniel recibiendo uno de sus premios

Consultada sobre que significa la magia en su vida y cuáles fueron los motivos que la llevaron a dedicarse a esto, respondió «Es el arte de crear una ilusión a los ojos del público, de hacer posible lo imposible. En mí persona, significa alegría, emoción, incertidumbre. Es parte de mí cotidianeidad, de mí vida, es mí cable a tierra, es lo que me hace levantarme cada mañana. No podría imaginar un futuro sin magia, cada vez que me pongo mi traje, mis tacos y se encienden las luces de escena, siento que estoy donde quiero estar.»

MUJERES EN LA MAGIA

Además de lo mencionado, recientemente organizó un ciclo llamado «Noche de Reinas», donde reclutó a magas argentinas para realizar un show especialmente de mujeres. «Resultó de manera fantástica. Quiero convocar a magas de todo el mundo para reivindicar el lugar de la mujer en la magia» expresó

«ALGO MÁS QUE UNA ILUSIÓN»

«El pasado 16 de Enero tuve la alegría de volver a subirme a un escenario después de todo el periodo de aislamiento social debido a la cuarentena» contó la joven, que se encuentra realizando un show de magia en el Teatro Colón de Mar del Plata y realizará su próxima función el sábado 13 de Febrero a las 21:30hs.

Elenco de «Algo más que una ilusión»

«Algo más que una ilusión» está compuesto por cinco artistas de alto nivel, dónde se combinan distintas ramas de la magia y el humor con una dinámica excepcional en un show pensado para adultos y jóvenes que deseen disfrutar de una noche increíble. Diferentes emociones en un mismo espectáculo, Ficción, Ironía y Humor, combinadas para producir magia, de la mano de Henry Evans ‘Campeón Mundial FISM’, Daniel Mormina ‘Grand Prix FISM Latino America’, Maga Caro ‘Primer Premio FISM Latino America’ , Dr Bona ‘Egresado FIDI’ con la conducción del Gran Pipino Magic y la asistencia de Giuliana Mormina

Durante el espectáculo, los espectadores vivirán la magia frente a sus ojos, los efectos ocurrirán en escena y serán proyectados en una pantalla led, evitando el contacto directo, garantizando el distanciamiento y las medidas necesarias. Quienes se encuentren vacacionando en la ciudad balnearia y quieran presenciar el espectáculo, podrán adquirir las entradas en puerta (Hipólito Yrigoyen 1665, Mar del Plata). La misma será el sábado 13 de Febrero a las 21:30hs y la entrada general tiene un valor de $1000 y $750 para jubilados y estudiantes.

Para más información y contacto con la talentosa joven, pueden comunicarse con ella en su cuenta de Instagram o a través del 1140456724