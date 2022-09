La «Noche de las Pizzas y Empanadas» llega hoy a Quilmes: Dónde conseguir importantes descuentos y salvar la cena

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) informó que entre las promociones disponibles habrá porcentajes de descuento en la compra, 2×1 y combos que aplicarán en mostrador, delivery y/o salón, según el local.

Más de mil pizzerías y casas de empanadas de todo el país participarán este martes 6 de septiembre de la 39° edición de «La noche de la pizza y la empanada», organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce). La iniciativa de Apyce prevé promociones y descuentos al público durante esa jornada, que serán definidos por cada comercio y estarán disponibles en un mapa interactivo al que podrán acceder los consumidores, informaron desde la entidad.

Además de la web oficial de la iniciativa, Apyce desarrolló una aplicación para que los interesados puedan acceder automáticamente desde sus celulares, según su ubicación, a un mapa interactivo. Entre las promociones disponibles habrá porcentajes de descuento en la compra, 2×1 y combos que aplicarán en mostrador, delivery y/o salón, según el local. En la última edición participaron alrededor de 1.000 comercios, muchos los cuales «duplicaron y triplicaron las ventas e inclusive extendieron la promo toda la semana», aseguraron desde la asociación.

En Quilmes, las ofertas que se encuentran vigente son:

La Farola Express (Zapiola 141, Bernal)

50% de descuento en todas las pizzas y empanadas. Válido para consumo en el salón de 20 a 24 horas (Valido martes 6)



El Nuevo Candil (Belgrano 445, Bernal):

20% off en docena de empanadas, pizzas XL, con bordes rellenos o pizzas clásicas grandes (Válido martes 6)

10% off en docena de empanadas, con bordes rellenos o pizzas clásicas grandes (Válido miércoles 7 y jueves 8)



El Nuevo Candil (Alvear 393, Quilmes):

20% off en docena de empanadas, pizzas XL, con bordes rellenos o pizzas clásicas grandes (Válido martes 6)

10% off en docena de empanadas, con bordes rellenos o pizzas clásicas grandes (Válido miércoles 7 y jueves 8)



Franka (9 de Julio 241, Quilmes)

2 pizzas de muzzarella + 4 porciones de fainá $2099 (Valido lunes 5 al domingo 11)



Hell’s Pizza (Colón 263, Quilmes)

Lincoln XXL 50% de descuento (pagando con MODO obtenés un 25% de descuento extra)

Obama XXL 50% de descuento (pagando con MODO obtenés un 25% de descuento extra)



La Continental (Hipólito Yrigoyen 578, Quilmes)

50% OFF en PIZZAS grandes a la piedra (pagando con MODO obtenés un 25% de descuento extra)

50% OFF en DOCENAS de empanadas (pagando con MODO obtenés un 25% de descuento extra)

Válido en nuestros salones y en mesas al aire libre. No acumulable con otras promociones. Sólo pago en efectivo. No válido para delivery ni take away.



Big Pizza (Garibaldi 133, Quilmes)

50% de descuento en 2da unidad de pizza al molde grande



La Farola Express (Garibaldi 155, Quilmes)

50% de descuento en todas las pizzas y empanadas. Válido para consumo en el salón



El Ladrillo (Brandsen 176, Quilmes)

La docena de empanadas trae 14 unidades (Valido lunes 5 y martes 6)