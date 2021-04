Le apuntaron a la cabeza mientras dormía y terminó tirando al delincuente por el balcón

Un impactante hecho de inseguridad se registró esta madrugada en la calle Bombero Sánchez y 388 de Quilmes Oeste. Un joven que se encontraba durmiendo en su casa se despertó luego de que un delincuente trepe hasta su habitación y le apunte con un arma en la cabeza. Rápido de reflejos, logró desarmarlo y terminó empujándolo por el balcón.

«Hace poco me mudé a mi pieza en la parte de arriba, la terminamos de construir recientemente y todavía no colocamos las rejas. Eran las 5:30 de la mañana y estaba durmiendo tranquilamente, me desperté con el delincuente diciéndome que me quede quieto mientras me apuntaba con el arma en la cabeza. Reaccioné rápido corriéndole el arma con la mano y con la otra lo agarré del pecho» relató el adolescente, que finalmente lo arrastró hasta el balcón y lo tiró hacia afuera. «Cayó de espalda y se fue rengueando lo más rápido que pudo. Salí a dar una vuelta con el auto y encontramos un patrullero pero el ladrón ya había desaparecido«

«Por suerte el arma era una réplica que se desarmó ni bien la intenté sacar, pero si era de verdad pudo haber pasado a peores y terminar con un tiro en la cabeza» analizó el joven luego de actuar de manera inconsciente