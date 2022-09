Le hackearon el Facebook, se hicieron pasar por ella y pidieron plata a sus amigos

Una quilmeña fue víctima del hackeo de sus redes sociales y los autores usaron su perfil para estafar a sus amigos y sacarles dinero con la excusa de que era para su hija. Lograron hacerse más de 20 mil pesos en unas horas.

Una vecina de Quilmes Oeste sufrió un ciberataque al ser hackeada en la red social Facebook. Según denunció la joven, la semana pasada ocurrió algo extraño en su cuenta, ya que no podía acceder con su contraseña. Al intentar una y otra vez, se dio cuenta que le habían cambiado el cifrado y ya no tenía acceso a sus datos.

Fue entonces cuando ella y sus familiares recibieron decenas de llamados y mensajes de conocidos a su WhatsApp preguntando cómo se encontraba su hija. Allí le explicaron que habían visto su publicación minutos antes y todo tenía más sentido, los habían estafado.

Una persona usó su perfil para publicar una foto de un celular y poner que lo vendía de urgencia por un accidente que tuvo su hija. «Lo vendo urgente ya que mi nena se golpeó, estoy en el hospital y no tengo un peso. Lo vendo a diez mil, paso CBU, no lo guardo si no lo señan», decía la publicación.



«No sólo mi hermana fue hackeada, la mayoría del barrio también», contó a InfoQuilmes el hermano de la víctima. «Hay dos personas que le transfirieron a esa cuenta más de diez mil pesos porque pensaban que realmente su hijita estaba internada», agregó.



Las personas afectadas realizaron una difusión del caso para que no le ocurra a nadie más y no dejen guiarse por ciertas publicaciones del mismo estilo sin antes consultarle a los involucrados.

