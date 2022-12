Gabriel y Azul fueron protagonistas de una emotiva situación en medio de los festejos que se dieron en la Plaza Conesa tras el resultado que posicionó a Argenina como ganadora del Mundial. La pareja cumplió una promesa y el le propuso matrimonio rodeado de hinchas alegres.

«Nuestra relación empezó en el 2015, teníamos 15 años, hoy ya llevamos 7 años y medio de relación y vamos por más», comentó Gabriel al Diario El Sol. «La promesa se basa en la confianza que siempre le tuve a la Scaloneta, tengo un archivo del primer mensaje bancando al proyecto después de perder la semifinal de la copa américa el 2/07/19. A partir de ahí confíe ciegamente hasta que después de ganar la copa américa en Brasil se me ocurrió ir a fondo con la promesa y confiar en nuestro futuro juntos y le dije que si Lionel nos sacaba campeones le pedía casamiento», explicó.

Le propuso casamiento en medio de los festejos en Plaza Conesa 🇦🇷 "Si salimos campeones nos casamos", la promesa que hicieron los quilmeños Gabriel y Azul. pic.twitter.com/enPN68QIwq — Info Quilmes (@infodequilmes) December 19, 2022

«De un año hasta después del partido con Australia no se hablo del tema hasta que lo reflote en una cena y le dije que íbamos a ganar y no me iba a poder decir que no y asi fue se lo pedí rodeados de todos nuestros amigos. Creo que la selección llenó de alegría al pueblo argentino y generó que nos unamos entre todos a pesar de todas las diferencias, este compromiso es parte de esa union que generó todo el plantel y cuerpo técnico al que le estamos agradecidos y ojalá pudieran participar de la fiesta, sería un sueño armar la mesa de la selección», concluyó Gabriel.

Periodista – Te invito a seguirme en mis redes

Comparte esta noticia: