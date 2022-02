Le pusieron un arma en la cabeza a una nena para robarle el auto a su madre

Un dramático hecho de inseguridad en Villa La Florida tuvo como “rehén” a una niña de 6 años, a la que un delincuente le puso un arma en la cabeza para amenazar a su madre y robarle el auto. El terrorífico episodio ocurrió a metros de la lotería del padre de Bárbara Vélez, que fue asaltada por ladrones armados hace menos de una semana.

Florencia, la víctima del hecho, dio su testimonio sobre lo ocurrido en un desgarrador video que subió a sus redes sociales para llevar algo de tranquilidad a sus allegados. En el mismo, la joven -que es dueña de un local de ropa en el mismo barrio- relató que todo ocurrió este martes alrededor de las 17, cuando salió de hacer las compras con su hijita en un supermercado de la calle 877 y 835.

“Entramos, compramos y cuando salimos veo a un chico sentado en una piedra solo, pero no pensé que fuera un delincuente. Destrabé el auto, sube mi hija del lado del acompañante, doy la vuelta por detrás del auto y cuando abro la puerta (del lado del conductor) veo al tipo metido con medio cuerpo adentro apuntándole a la nena con un arma en la cabeza”, relató quebrándose por momentos en llanto.

“Yo empecé a gritar, el tipo nunca me pidió las llaves, que las tenía en la mano. Salieron todos los vecinos. ‘Mi hija no, mi hija no’, gritaba. No sé cómo hice y la agarré entre mis brazos, no sé cómo logré sacarla del auto. Quedaron las dos puertas abiertas del coche y yo corrí desesperada adentro del supermercado. La abrazaba a mi hija y ella me decía ‘gracias por salvarme, mami, gracias por salvarme’”, contó sobre el momento más dramático del robo.

Sin embargo, pese a la desmedida intimidación, el bandido no pudo llevarse el auto porque las llaves habían quedado en la mano de la mujer al momento del instintivo escape para poner a salvo a su hija. La denuncia fue radicada en la Comisaría Cuarta de San Francisco Solano, pero al momento no se informó que hayan detenido al malviviente, de la misma manera que los ladrones que asaltaron a cara descubierta la casa de lotería ubicada frente al supermercado el viernes pasado también siguen libres.