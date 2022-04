Le robaron su identidad y ofrecen contenido erótico para estafar en redes sociales

Cintia, una vecina de San Francisco Solano, vive desde hace meses un drama que la tiene en vilo cada vez que sale a la calle, todo a raíz del robo de su identidad y la creación de perfiles falsos en redes sociales, donde estafan a usuarios con supuesto contenido erótico, como así también venta de autopartes y vehículos.

La joven, como muchas otras personas, tenía su cuenta personal de facebook en modo público. Así fue que autores ignorados utilizaron algunas de sus fotos para armar al menos 15 cuentas con diferentes nombres, pero todas ellas con su imagen.

Según explicó la víctima a InfoQuilmes la modalidad delictiva se basa en ofrecer “contenido erótico” o “encuentros sexuales”, previo depósito de dinero en una cuenta. Una vez que el delincuente informático obtiene el dinero, cierra la cuenta en cuestión, estafando así al usuario.

“Esta situación me está trayendo muchos problemas porque yo trabajo vendiendo ropa en la calle, en el centro de Solano, y estoy muy expuesta. El 1° de abril cerca de las 21 horas un hombre en un Volkswagen Gol intentó secuestrarme en la esquina de 844 y 895. Frenó, me gritó que yo le tenía que pagar ‘de una u otra forma’ porque él depositó plata en una cuenta para que yo me acueste con él, pero yo no tengo nada que ver con eso. Me quiso hacer entrar al auto pero los puesteros me salvaron y él se escapó”, relató la mujer.

Ante esto, Cintia pidió ayuda en la Comisaría Cuarta de San Francisco Solano y a la Justicia de Quilmes, pero asegura que no le dan respuesta: “La policía me dijo que ellos no pueden hacer nada, solamente me tomaron la denuncia. En el Juzgado también me dijeron que sin abogado no puedo denunciar el uso de mi imagen. Pedí un botón antipánico para cuidar mi integridad física. Me dijeron que ‘compre un gas pimienta y que me cuide, porque ellos no pueden hacer nada’. Necesito que investiguen y lleguen al responsable de esto”, pidió.

Es que el calvario que vive a diario a raíz del robo de su identidad para estafar gente la pone en peligro constante: “También están vendiendo vehículos y autopartes, todo con mi foto con distintos nombres. Yo puedo ir presa por eso porque pueden pensar que soy yo la que intenta estafarlos. ¿Y si estoy en la calle y vienen y me pegan un tiro por esto? Si me matan, ¿qué le van a decir a mi mamá? ¿Que ellos no pudieron hacer nada para evitarlo? Yo estoy pidiendo ayuda con tiempo”, reclamó.