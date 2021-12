Llega la nueva versión de Android que mejorará un 30% a tu smartphone

Llega Android 12 Go Edition, el nuevo sistema operativo de Google que promete ser hasta un 30% más rápido. Qué otras características tiene.

En 2021, la cantidad de teléfonos celulares en funcionamiento alcanzó los 15.000 millones a escala global y, según el agregador alemán Statista, en los próximos cinco años habrán alrededor de 18,220 smartphones en todo el mundo.

En este contexto, Android es el sistema operativo para smartphones más popular a escala global, con el 72% de la cuota de mercado mundial, de acuerdo a la misma fuente.

En esta línea, la empresa de tecnología Google, que se encarga del desarrollo y mantenimiento de Android, anunció una nueva actualización que cambia todos los celulares con este sistema operativo.

A continuación, todo lo que hay que saber al respecto.

Cambian el 72% de los celulares: qué es Android 12 Go Edition

Google anunció la llegada de Android 12 Go Edition, una nueva versión del sistema operativo que fue optimizada exclusivamente para teléfonos Android de gama media y baja.

Según la empresa, esta actualización del sistema operativo apuesta por el rendimiento y por la autonomía de los dispositivos, es decir, la batería durará más tiempo.

¿Por qué? Google explicó que con Android 12 Go Edition llega un nuevo sistema automático de hibernación que suspende la actividad en segundo plano de aquellas aplicaciones que no se utilicen, lo que cuida la batería de un dispositivo móvil.

Además, abrir y cerrar apps será un 30% más rápido , explica Google.

Finalmente, Google reveló que mejorará la privacidad y la seguridad de los usuarios y sumará un nuevo panel para que todos sepan qué permisos tiene una app sobre el usuario.

¿Cómo actualizar el sistema operativo de un celular Android?

El anuncio de Android 12 Go Edition se produjo el 14 de diciembre de 2021. La publicación del blog reveló una mirada más cercana a Go Edition para Android 12, que está configurada para alimentar teléfonos inteligentes de gama baja y ultra presupuestados. Sin embargo, no hubo menciones de la fecha de lanzamiento específica. Lo único que sabemos en este momento es que llegará en algún momento de 2022. Google está programado para tener una asistencia digital en CES 2022 en la primera semana de enero. Podemos esperar más detalles sobre el lanzamiento de Android 12 Go durante el evento.

Los usuarios de Android poseen la información sobre el sistema operativo dentro de Ajustes. Para conocerlos deberán ingresar en Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono > Versión de Android.

En este apartado podrán actualizar el sistema operativo Android a su última versión.