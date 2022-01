Lo denunciaron por abusar de dos nenas, la Justicia no lo detuvo y se fugó

Un estremecedor caso de abuso contra dos hermanas salió a la luz en las últimas horas cuando la menor de ellas se animó a contar lo que le habían hecho. Las autoridades judiciales se demoraron en pedir la detención del imputado, un hombre que las “cuidaba” algunas tardes, y ahora estaría prófugo.

Según denunció la mayor de las víctimas, que hoy tiene 17 años, todo comenzó cuando ella tenía 13. Su madre debía trabajar y en ocasiones las dejaba en la casa de una amiga en la calle 113 y 3 de Berazategui, a unas cuadras del límite con Quilmes. “Ella a veces se iba y nos dejaba con su marido”, relató a InfoQuilmes la adolescente.

En esos breves lapsos de tiempo habrían tenido lugar abusos sexuales que la entonces niña no pudo contar. El tiempo pasó y a principios de este año la hermanita de tan sólo 9 años le contó a su madre que había sido víctima de hechos similares hace alrededor de 6 meses. Esto impulsó a la joven a denunciar también lo que había sufrido: “Nunca lo hablé con nadie, es algo que me guardé 4 años. No se callen nunca, háblenlo, nadie las va a señalar con el dedo como yo pensaba. ¡No están solas!”, reflexionó.

De inmediato fue radicada la denuncia en la Comisaría Quinta del barrio quilmeño de La Cañada, donde viven las víctimas. Sin embargo, los protocolos en Cámara Gesell demoraron y la Fiscalía N° 10 de Quilmes no solicitó el arresto preventivo del imputado. Ahora la adolescente asegura que el acusado se fugó de su domicilio y temen que no haya justicia por su caso.