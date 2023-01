Los «Reyes Magos» estuvieron presentes en distintos barrios de Quilmes

El Municipio de Quilmes informa que los Reyes Magos se presentaron en distintos barrios del distrito con el objetivo de que las familias quilmeñas puedan acercarse a disfrutar de las actividades, sorpresas y la entrega de regalos que hubo para cientos de chicos y chicas, en esta ocasión tan esperada para los más pequeños.

Durante la jornada del sábado por la mañana, Melchor, Gaspar y Baltasar estuvieron presentes en la avenida Cervantes entre Álamos e Isidoro Iriarte, en La Ribera de Quilmes; mientras que por la tarde, se dieron cita en el Polideportivo de Los Eucaliptus, situado en la calle Ricardo Rojas y Jujuy, en Quilmes Oeste. El cronograma se inició el viernes 6, en la Plaza Yapeyú, ubicada en la avenida 844 y 893, en San Francisco Solano; y continuó en la Casa de las Culturas, en Rivadavia y Sarmiento, en Quilmes Centro.

Al respecto, la subsecretaria de Gestión Cultural, Evangelina Ramírez, indicó: “Esto es una iniciativa del Municipio de Quilmes donde intervienen las diferentes áreas, como Desarrollo Social, Gestión y Participación Ciudadana, Obras Públicas, Servicios Públicos y Cultura, coordinando y trabajando en cada uno de los diversos barrios de nuestra ciudad. Remarcamos lo que es la magia que tiene que ver con los Reyes Magos, la esperanza, la ilusión y sobre todo un día de celebración. Lo pensamos como un criterio de igualdad, que tiene que ver con el acceso y la posibilidad. Todos sabemos la importancia que tienen los Reyes para nuestras infancias y nos parecía importante ponerlo en valor, pudiendo llegar a cada uno de los niños de nuestra ciudad”.

En misma línea, la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, señaló: «El trabajo lo coordinamos con las diversas áreas para que cada chico tenga un regalo. Vemos la cara de emoción de cada pibe y piba, también de las familias, al ver que los Reyes Magos los están esperando con un presente, así que estamos muy felices con esta política que implementó nuestra Intendenta y que nuestros chicos crezcan cada vez más felices”.

Un vecino de La Ribera, Nahuel Ramírez, comentó: «Vinimos a pasar el día con la familia, vimos que estaban dando regalitos, estoy con mis hijas, mis sobrinos y la verdad que está de diez, es muy lindo. Que no se pierda el sueño que tienen los chicos, para esto es lo mejor que hay».

En tanto, María Negrete, vecina de Quilmes Oeste, que asistió a la visita de Reyes Magos en el barrio Los Eucaliptus, contó: «yo me enteré por las redes, vine con una de mis nietas. Esto hace mucho que lo necesitaban los chicos. Hacía tiempo que no pasaba, está muy bueno, sobre todo para el barrio, para distender un poco, que los chicos se diviertan, que la pasen lindo. La ilusión de los Reyes no se debe perder jamás. Me gustaría mucho que vuelva a repetirse».

En este contexto, de la jornada del viernes en Solano, participó un grupo de jóvenes que los domingos hacen una copa de leche en el barrio Sayonara, que la intendenta Mayra Mendoza junto al gobernador Axel Kicillof han logrado poner en valor, con nuevos pavimentos, obra hidráulica y luces LED, entre otras mejoras. Con a la articulación con la Dirección General de Juventudes, se puso a disposición de estos chicos el micro “Quilmes Conoce Quilmes” y pudieron llevar a los niños y niñas a participar del evento.

Además, como parte del recorrido, los Reyes Magos también pasaron por el Hospital Dr. Eduardo Oller, ubicado en la avenida 844 Nº 2100, en Solano, donde les entregaron regalos a los niños y niñas que estaban en la sala de internación.

Previamente, en la plaza Yapeyú, Alejandra Brites, vecina de Solano y mamá de dos niños, se mostró muy contenta con la iniciativa: “Está muy buena la propuesta, los chicos están felices, y eso es lo más importante. No todas las familias pueden comprar regalos, así que me parece bárbaro que el Municipio haya organizado este día de festejo con sorpresas para todos”. En la misma línea, el vecino Marcos Velázquez junto a sus dos hijos, destacó: “Es muy bueno que los chicos de cada barrio puedan ver a los Reyes Magos y llevarse un regalo, ayuda mucho a las familias, es un aporte. La pasamos muy lindo, mis nenes estaban emocionados y muy contentos”.

Mientras también el viernes pero por la tarde, en la plaza San Martín, que otro vecino, Franco Isnard, quien se acercó junto a su hijo, relató: “Está bueno que hagan esto para darle una alegría a los chicos. La gente está divirtiéndose, los chicos también, están recibiendo cosas, se llevan un buen recuerdo y me parece bien”.

En este marco, las recorridas de Melchor, Gaspar y Baltasar por los distintos barrios de Quilmes continuarán el lunes 9 de 10 a 12, cuando visiten el CIC Agustín Ramírez, sito en la Camino General Belgrano 1899 y calle 812, en Quilmes Oeste; y de 16 a 18, en el CIC La Matera, en la calle 816 entre 888 y 889, también en Quilmes Oeste.

A su vez, el martes 10, la propuesta continuará de 10 a 12, con una caminata por el barrio La Paz, con salida desde Eva Perón y calle 802; y de 16 a 18, se desarrollará en el CIC Santo Domingo, en la calle Bermejo 1099, en Bernal Oeste.

Además, el miércoles 11, la presentación de los Reyes Magos se llevará a cabo de 10 a 12, en el CIC 2 de Abril, en la calle Florida 1638 entre Necochea y Martín Rodríguez, en Ezpeleta Oeste; y de 16 a 18, en el CIC IAPI, en la calle 173 Nº 2200, en Bernal Oeste.

Por último, el jueves 12, de 16 a 18, Melchor, Gaspar y Baltasar finalizarán su recorrida por el distrito en el CIC Monte Matadero, en la calle Castelli esquina Emilio Zola, en Quilmes Este

