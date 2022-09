Madre teme por la seguridad de su hija que sufre agresiones en la escuela

Los hechos de violencia entre adolescentes ha marcado una semana con numerosas peleas en la vía pública en Quilmes y, en este marco, una madre se comunicó con InfoQuilmes para expresar su preocupación por la integridad física de su hija, de 16 años, la cual sufre agresiones dentro de la institución Nuestra Señora de Fátima. Las presuntas atacantes fueron denunciadas legalmente, pero asegura que los directivos “no dan respuesta”.

Según la denunciante, no se trataría de hechos aislados y la supuesta agresora habría golpeado a más de una compañera en el último tiempo, tanto dentro como fuera del colegio. “A mi hija le causó graves lesiones. Hablamos con directivos y representantes legales de la escuela, pero nos dicen que no la pueden expulsar y no toman ninguna medida al respecto, por lo tanto no nos dan ninguna tranquilidad. Los padres procedimos a hacer las denuncias correspondientes, lo cual significa que esta chica ya lleva ocho denuncias en su contra”, señaló la mujer.

La última de las agresiones denunciadas ante las autoridades de la Comisaría Tercera de Quilmes se radicó el pasado martes. En la misma la madre dejó constancia de que, ante el temor de que su hija fuera agredida nuevamente (hecho por el cual hay denuncia radicada e interviene la Fiscalía N° 11), fue a buscarla a la institución situada en la calle Condarco y Triunvirato, y a la salida de la misma recibió “una patada por parte de la hermana mayor de la presunta estudiante conflictiva e insultos y amenazas de parte de ambas”, causa en la que interviene la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1.

“Viendo que la escuela no toma medidas queremos hacer un llamado de atención a la comunidad porque tememos por la vida de nuestras hijas. Estamos agotando todas las maneras, ya denunciamos ante las autoridades y ya no sabemos más que hacer. Los hechos de violencia son uno tras otro”, lamentó la madre.