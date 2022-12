Malena Galmarini: “Para nosotros no es un gasto, es una inversión qué nuestras comunidades tengan agua potable y saneamiento cloacal»

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, participó junto al presidente de la CAF -banco de desarrollo de América Latina Sergio Díaz-Granados, de la apertura de la presentación del reporte Infraestructura en el Desarrollo de América Latina (IDEAL) 2022, titulado “Energía, agua y salud para un mejor medio ambiente”, que estudia en profundidad el rol los sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de CAF de convertirse en el banco verde de la región, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover acciones de adaptación y lucha contra el cambio climático.

En este marco, Malena Galmarini, presidenta de AySA, señaló: “Para nosotros no es un gasto, es una inversión qué nuestras comunidades tengan agua potable y saneamiento cloacal. Quiero agradecer todo el acompañamiento de CAF. Es imposible que en América Latina y en Argentina, puedan desarrollarse obras de envergadura sin el apoyo y el acompañamiento internacional que se precisa. No hay presupuesto de un país que pueda aguantar estas obras que son de más de 1000 millones de dólares. Creemos que trabajar sobre energía, agua, salud y medioambiente no podemos hacerlo solos. No puede hacerlo sólo un gobierno, ni uno o varios bancos internacionales, sino con la comunidad, de manera colectiva”.

Por su parte, Sergio Díaz Granados, presidente de CAF afirmó: “El IDEAL es uno de los reportes de conocimiento más importante que tiene CAF, que nació con el objetivo de estudiar qué pasa con nuestra infraestructura en toda América Latina, en el contexto del profundo impacto que tiene en la región el calentamiento global. América Latina es un continente que emite en proporción de su actividad económica y de su población. Es decir, no somos una gran región emisora, pero sufrimos de manera dramática las consecuencias del cambio climático, especialmente en el Caribe. Nuestro banco tiene el rol y el compromiso de visibilizar esta situación a nivel global”.

El informe analiza el rol de sectores estratégicos como la energía, el agua y la salud pública para el desarrollo sostenible de la región, en el marco de los compromisos asumidos por CAF para convertirse en el banco verde que acompañe la recuperación económica y productiva de América Latina y el Caribe. Para ello, el organismo planea invertir 25 mil millones de dólares para 2026, e incrementar el financiamiento sustentable desde el 26 al 40 por ciento para ese año.

En línea con los compromisos de descarbonización asumidos por el continente, el reporte analiza las múltiples matrices energéticas de la región y propone iniciativas que impulsen la transición hacia un sistema basado en fuentes primarias de menor nivel de emisiones, mayor componente eléctrico, una disminución de la intensidad energética y un incremento de los mecanismos de captura y almacenamiento de carbono (CAC), entre otros.

En el sector agua, repasa las políticas, regulaciones e inversiones en infraestructura que se llevan a cabo en la región, y que apuntan a limitar actividades contaminantes, impulsar la economía circular y promover un modelo de gestión más eficiente y centrado en la conservación del recurso hídrico.

Por último, también incorpora en su análisis al sector salud y su capacidad de respuesta a posibles eventos disruptivos a partir de las lecciones aprendidas durante la pandemia del COVID-19.

El evento tuvo lugar el jueves 1 de diciembre en el Palacio de las Aguas Corrientes y contó con la participación del vicepresidente corporativo de programación estratégica de CAF, Christian Asinelli; el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal; la secretaria de Energía, Flavia Royón; el director de Finanzas de YPF, Alejandro Lew; el Presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega; el ejecutivo principal de CAF, Walter Cont, especialistas internacionales y representantes ejecutivos de CAF.