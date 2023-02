Malestar vecinal por las raíces de un árbol que levantan la vereda y el piso de una casa desde hace 20 años

Una familia de La Ribera de Quilmes vive una odisea desde hace más de dos décadas debido a las raíces descontroladas de dos pinos añejos que levantaron toda la vereda y hasta se le metieron dentro de su casa, levantando las baldosas del interior. «Pasaron una gran cantidad de gestiones y nadie nunca se ocupó, hice miles de reclamos en estos doce años pero nunca tuve respuestas, gasté mucha plata de mi bolsillo para reparar el piso, pero es en vano», señaló la mujer afectada en dialogo con InfoQuilmes.

Magalí y su familia se encuentran completamente frustrados y preocupados por la situación que viene de larga data. Su casa mide 9 metros de ancho y es exactamente la longitud que tienen las raíces descontroladas de los dos pinos que tiene en su frente. Las mismas ya levantaron toda la vereda hace mucho tiempo y ahora van por el interior de su casa, donde ya levantaron algunas baldosas.

«Hice la vereda tres veces pero es plata tirada a la basura, los albañiles ya me dijeron que no quieren volver a hacerla porque tienen que cortar todas las raíces y al fin y al cabo va a volver a pasar lo mismo. Yo necesito que venga una máquina especial y me de una solución, pero me cansé de hacer reclamos hace años y que nadie me escuche», señaló.

La vereda también significa un peligro para quienes transiten por allí ya que hubo varios accidentes registrados en donde los transeúntes y ciclistas se tropiezan y llegar a lastimarse por la inestabilidad del suelo.

