María Becerra cantará con J Balbin en los Grammy 2022: «sigo sin poder creerlo»

La quilmeña María Becerra es la nueva figura que se suma a la grilla artística de la entrega de los premios Grammy, que se realizará en los Estados Unidos el próximo domingo. Tiene agendada una actuación junto al colombiano J Balvin, en la ceremonia que se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Se acercan los Premios Grammy, en donde los mayores representantes de todos los géneros musicales están listos para reunirse en un evento que será una fiesta para la industria y estarán puestas todas las miradas. En este contexto, numerosas figuras dirán presente en ese codiciado escenario, pero sin dudas entre lo más destacado se podrá ver a María Becerra junto a J Balvin cantando “¿Qué más, pues?”, el hit con el que arrasaron el último tiempo.

“Sigo sin poder creerlo”, expresó la artista argentina en una story de Instagram en la que replicó el posteo de la Recording Academy que afirmaba: “¿Que va a pasar when Maria Becerra takes the GRAMMYs stage with J Balvin? Don’t miss their performance on Music’s Biggest Night, April 3 on CBS tv” (traducido: “¿Qué va a pasar cuando María Becerra tome el escenario de los Grammys con J Balvin? No te pierdas su performance en la noche más grande de música el 3 de abril”).

Además, la joven de 22 años compartió el posteo en su feed: “¡Hace un tiempo quería contarles esto y no podía! ¡Sigo sin poder creerlo! Gracias amigo J Balvin por la posibilidad. El domingo nos vemos en los Grammys. Juro que voy a dar todo”, escribió junto al hashtag #LaNenaDeArgentina, tal como se hace llamar.

Balvin, por su parte, también se expresó en las redes sociales: “Con la vibra alta y agradecido de poder estar el próximo 3 de abril en los #GRAMMYS con Maria Becerra. Gracias, Paz en la Tierra”

Drake, Taylor Swift, Justin Bieber, Doja Cat, Jay-Z, Billie Eilish, Abba, Tony Bennett, Lady Gaga, Lil Nas X, Taylor Swift, Afrojack, David Guetta, Tiësto, Cardi B, Kanye West, The Weeknd, Pablo Alborán, Camilo, Ricardo Arjona, Selena Gomez, Rauw Alejandro, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Mon Laferte, H.E.R., Christian Nodal, Natalia Lafourcade, Rubén Blades, Tony Succar, Olivia Rodrigo serán sólo algunas de las grandes estrellas que harán su entrada triunfal en esa ceremonia.

En la Argentina se podrá ver por la señal TNT, desde las 21, y todos los detalles de la alfombra roja estarán en la pantalla de E! Entertainment, desde las 19.

