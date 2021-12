Martiniano Molina recibió el alta y confirmó que se va a vacunar

Martiniano Molina recibió el alta médica luego de que el pasado miércoles se diera a conocer la noticia de que había contraído Coronavirus.

«Luego de haber transitado el COVID-19 quiero expresarles mi agradecimiento por las muestras de cariño y apoyo que recibí, así como mi preocupación ante el atropello a lo que considero que son los pilares sobre los que se construye la democracia. En los últimos días fui objeto de críticas y descalificaciones malintencionadas. Los que ahora levantan el dedo acusatorio y dan lecciones de moral son los mismos que decidieron encerrarnos, empobrecernos y ubicarse en los primeros lugares de la fila para ser vacunados.« indicó el ex jefe comunal de Quilmes

En los últimos días fui objeto de críticas y descalificaciones malintencionadas. Los que ahora levantan el dedo acusatorio y dan lecciones de moral son los mismos que decidieron encerrarnos, empobrecernos y ubicarse en los primeros lugares de la fila para ser vacunados. — Martiniano Molina (@YoSoyMartiniano) December 15, 2021

El ahora Diputado Provincial, que transitó la enfermedad con síntomas leves, confirmó que en los próximos días se aplicará la primera dosis de la vacuna contra el COVID.

«Estos funcionarios, con sus declaraciones y ataques, reflejan su enorme ignorancia sobre áreas de conocimiento científico de vanguardia en el mundo. No dudo de que la vacunación ha sido uno de los avances sanitarios y por ese motivo me inocularé contra el COVID-19″ expresó Molina y luego criticó fuertemente al Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak: «Aún hoy pide “responsabilidad individual para ayudar a quienes no están a la altura de lo que estamos viviendo”, como si él lo hubiera estado cuando, con su silencio cómplice, cientos de militantes recibían los “favores” de la política corrupta»

Kreplak aún hoy pide “responsabilidad individual para ayudar a quienes no están a la altura de lo que estamos viviendo”, como si él lo hubiera estado cuando, con su silencio cómplice, cientos de militantes recibían los “favores” de la política corrupta. — Martiniano Molina (@YoSoyMartiniano) December 15, 2021