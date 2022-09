Mayra Mendoza acompañó a los jóvenes que festejaron el Día del Estudiante

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este miércoles las propuestas que se llevaron a cabo en el festival por el Día del Estudiante, que se realizó en el Museo del Transporte, ubicado en la avenida Laprida Nº 2200, en Quilmes Oeste, donde cientos de jóvenes disfrutaron de diversos artistas y bandas en vivo, stands, Posta Joven, talleres, foodtrucks y de la feria de emprendedores.

Durante la ocasión, desde la Comuna se lanzó la tarjeta “QuilmesJuve”, una nueva política pública municipal con la cual los distintos chicos y chicas del distrito podrán acceder a descuentos y beneficios en comercios, bares, restaurantes y librerías de la ciudad.

El festival también contó con talleres sobre salud sexual integral, denominado «QuilmESI”, con actividades y juegos referidos a la salud sexual y los cuidados pertinentes; de RCP, dictado por la Cruz Roja Argentina filial Quilmes; de ambiente orientado a la concientización sobre el reciclaje, con talleres de Huerta y Humedales, entre otros; la Posta Mundialista, con información de Catar 2022 y actividades en torno al Mundial (maquillaje, dibujos, etc.), y la Posta Joven, con trámites de ANSES, DNI, tarjeta QuilmesJUve y SUBE, entre otros.

Por su parte, la directora general de Juventudes, Ana Palacios, explicó: “Los pibes siempre festejan, la pasan bien, disfrutan del día pero que mejor que con un Estado acompañando ese disfrute. Nosotros pensamos que el disfrute es un derecho, creemos que es importante llevar adelante esta clase de actividades, donde participan artistas quilmeños, jóvenes de diferentes escuelas secundarias, incluso con sus propias bandas musicales”.

Una de las asistentes al evento, Ada Aitana Martínez, comentó sobre la actividad: “Está re lindo, la música la gente. Me gustó todo la verdad, es muy lindo”. En la misma línea, Paulina Villalba sostuvo: “Estuvimos en un taller acerca de los humedales, fue muy interesante, nos enseñaron un montón y hubo muchos chicos jóvenes. Militamos bastante por la Ley de Humedales, me parece importante que se hablen esos temas en este evento. La estamos pasando súper. Esta es la primera vez que me junto con todas mis compañeras de la facultad luego de la pandemia. Es muy lindo el espacio, es la primera vez que vengo”.

También participaron de la actividad las y los secretarios de Mujeres y Diversidades, Bárbara Cocimano; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Eva Mieri; de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stéfano; de Derechos Humanos, Hugo Colaone; de Gestión y Participación Ciudadana, Julián Bellido; el subsecretario de Producción y Empleo, Paul O’Shanghnessy; la diputada provincial, Berenice Latorre; las concejalas Florencia Esteche y María Belén Marón; y la jefa de la delegación de ANSES en San Francisco Solano, Florencia Hernández.