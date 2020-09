Mayra Mendoza afirmó que no habrá clases presenciales

MAYRA MENDOZA: “HASTA QUE NO ESTÉ LA VACUNA NO PODEMOS TENER CLASES PRESENCIALES Y PONER EN RIESGO A DOCENTES, ALUMNOS Y SUS FAMILIAS”

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó hoy del encuentro que mantuvieron intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires con Agustina Vila, directora general de Cultura y Educación bonaerense; Nicolás Kreplak, viceministro de Salud; y Teresa García, ministra de Gobierno.

Durante la reunión de la que participaron, además de Mayra Mendoza, los intendentes de Malvinas Argentinas, Leo Nardini; de Pilar, Federico Achaval; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de San Miguel, Jaime Méndez; de Hurlingham, Juan Zabaleta; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; y de Tigre, Julio Zamora; se conformó una mesa de trabajo para ir evaluando los distintos escenarios que permitan lentamente ir retomando las clases de manera presencial en las escuelas. Igualmente, la Intendenta de Quilmes señaló que “hoy esa posibilidad no está contemplada en lo inmediato. Hasta que no esté la vacuna no podemos tener clases presenciales y poner en riesgo a docentes, alumnos y sus familias. Tenemos que ser serios y responsables en cada decisión que tomamos”.

“Seguimos estando en un momento complicado del virus y eso hay que tenerlo claro. La reunión que tuvimos fue importante para evaluar propuestas y los protocolos para una posible vuelta a clases presenciales”, explicó Mayra Mendoza, pero insistió en que “es necesario debatir, intercambiar ideas y ser conscientes de la responsabilidad que esto conlleva. No podemos tomar decisiones apresuradas que pongan en riesgo la salud del alumnado, docentes, ni el resto de la ciudadanía”.

“Hoy la vuelta a clases no es una preocupación para los vecinos y vecinas de Quilmes. Si bien no es lo ideal, toda la comunidad educativa está haciendo un gran esfuerzo para dar continuidad a la formación pedagógica sin exponer a nadie a un virus que es muy contagioso y peligroso”, destacó.

“Al día de hoy los números de contagios siguen siendo altos. Tenemos que cuidar lo logrado, ir generando aperturas inteligentes sin comprometer a nuestro sistema de salud. Hoy la única solución que tenemos es la vacuna y esperemos que llegue lo antes posible”, concluyó Mayra Mendoza.