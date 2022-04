Mayra Mendoza asumió como presidenta del PJ Quilmes

El Partido Justicialista (PJ) de Quilmes realizó este viernes el acto de asunción de las nuevas autoridades, que desde ahora tiene como presidenta a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la primera mujer en la historia en presidir el PJ local. El encuentro contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y vicepresidenta del PJ bonaerense, Verónica Magario, y más de mil militantes, compañeras y compañeros de Quilmes, quienes acompañaron la actividad.

“Provengo de una generación política que abrazó al peronismo con Néstor y Cristina, con la dignidad de las políticas que llevaron bien altas nuestras banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social. Ser peronista es decirle al FMI que va a cobrar siempre y cuando primero se recupere nuestra economía y nuestro pueblo a los que ellos, junto a Macri, destrozaron”, resaltó Mayra.

En el acto que se desarrolló en el predio del Sindicato del Plástico, en avenida La Plata y Rodolfo López, de Quilmes Oeste, la flamante titular del PJ quilmeño sostuvo: “Cristina decía algo que siempre repetía Néstor y es que de Perón y Evita hay que acordarse cuando se gobierna, cuando se toman decisiones, cuando hay que hacer y decidirse de qué lado estás y qué intereses defendes. Y la verdad es que Perón y Eva Perón siempre han defendido los intereses nacionales y de los sectores populares de nuestra Argentina. Hoy, quien representa los intereses del pueblo y de la patria es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina es el peronismo, por eso el ataque permanente a ella y a nuestro presidente del PJ de la Provincia, Máximo Kirchner, porque no se callan, porque pelean, porque proponen, porque no los asusta ninguna editorial ni tapa de diario de los medios porteños cómplices de las políticas de ajuste y saqueo del macrismo”.

A su vez, destacó: “Sabemos que nuestra sociedad espera más de nosotros y vamos a redoblar esfuerzos para que el gobierno nacional, provincial y municipal sea mejor. Tenemos que recorrer cada rincón de nuestro Municipio, ese es el PJ que vamos a tener, un PJ al lado de la gente. Nosotros como militantes, nos comprometemos a estar donde hay que estar que es junto a nuestro pueblo. También tenemos que decir que esta deuda ilegítima, ilegal, infame que nos dejó Mauricio Macri es una deuda que el peronismo va a trabajar para que la paguen los que se la fugaron. Para que no se cargue en la espalda del pueblo lo que no se vio reflejado en nuestro país. Ni una sola obra se hizo con los 45 mil millones de dólares que recibió Macri del FMI, nada. Los vecinos de Quilmes vieron de lo que se tomó como préstamo con el Fondo, por eso no podemos hacernos cargo de un préstamo político que le hicieron a Macri para que gane las elecciones. Por eso tenemos que militar y trabajar desde el PJ para generar el sustento necesario para aprobar el proyecto que hará que paguen los que se la fugaron de este país, que fueron Macri y sus amigos”.

“Máximo Kirchner nos plantea lo que debemos hacer en los tiempos que viene. No va a ser fácil, pero nosotros los vamos a defender, porque el peronismo es aquel que asume las tensiones sociales, las procesa políticamente, las representa y logra ejecución desde el gobierno con el rol transformador del estado. Desde este lugar que estamos orgullosos y orgullosas de haber construido una lista de unidad con todos los compañeros y compañeras representativas de Quilmes siendo parte del consejo local”, añadió la Jefa comunal.

“Eso vamos a construir con muchísimas ideas, con convicción, con principios, con valores como nosotros sentimos y construimos la política. Con una historia de lucha que representar, con una doctrina que respetar, con la fuerza de nuestras madres y nuestras abuelas. Con la memoria de nuestros 30 mil compañeros, en honor a Néstor Kirchner, el peronismo de Quilmes y la militancia peronista que logró ganarle al macrismo en 2019, hará lo propio para seguir gobernando este Municipio, la Provincia y el país; para tener una Argentina con inclusión, con dignidad, con equidad para todos y todas. Fuerzas y a trabajar”, concluyó Mayra, quien estuvo acompañada por los secretarios, vocales y congresales que integran la lista del PJ de Quilmes; funcionarios municipales y dirigentes peronistas de la Provincia.

Por su parte, Magario señaló: «El orgullo de tener una compañera mujer presidenta del Partido Justicialista por primera vez en Quilmes es el orgullo de todas las mujeres que luchamos, que militamos, que estamos todo el día en la calle y que queremos que se sigan levantando las banderas. Reivindico el proceso interno de nuestro partido que hoy nos permite que Mayra presida el PJ de Quilmes e invito a todas y todos, pero en especial a las y los jóvenes, a soñar con que una Argentina mejor es posible».

Durante el encuentro, se realizó la entrega de diplomas a las nuevas autoridades, destacándose en el cierre, el que recibió la nueva presidenta del PJ de Quilmes, Mayra Mendoza, de manos de Verónica Magario. Tras las palabras que ofrecieron ambas dirigentas a los más de mil presentes en el lugar, se cerró el acto con la entonación de la Marcha Peronista.