Mayra Mendoza compartió una mateada con vecinos del Barrio La Paz

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, compartió una mateada en la casa de Rosa Altamirano, una vecina a la que saludó por videollamada días atrás cuando cumplió 80 años, y con vecinos y vecinas del barrio La Paz, en el oeste del distrito.

Allí conversó con ellos sobre el plan de obras que se concreta a lo largo del municipio y particularmente en dicha zona, además de escuchar sus inquietudes y propuestas.

“Hace unos días llamé a Rosa para saludarla por su cumpleaños, en esa llamada una de sus amigas me invitó a una mateada y hoy nos acercamos a la casa de Rosa y Omar para conversar con vecinos y vecinas del barrio sobre las obras que estamos llevando adelante. ¡Gracias por la invitación y las propuestas que hicieron para seguir mejorando Quilmes!”, expresó Mayra, quien estuvo acompañada por la concejala Florencia Esteche y la directora del CIC La Paz, Verónica Medina.

Una vez concluida la actividad, Rosa contó: “Es un placer haberla recibido. La quiero mucho a Mayra por todas las cosas que está haciendo y estoy muy agradecida con todo con ella. Muy contenta porque no esperaba que venga a mi casa, con el acompañamiento de todos los vecinos que estuvieron presentes. Muchas obras que la gente necesita, ahora tenemos el asfalto y con las líneas de colectivos, todo es un avance. Yo no creía que iba a ver el asfalto”.

A su vez, otra de las asistentes al encuentro, Delia Mereles remarcó: “Estoy muy feliz, encantada con Mayra. Las obras vienen de 10, muy bien. Mi calle fue asfaltada, hace más de 50 años que vivo acá. Y recién ahora con ella asfaltaron la avenida Santa Fe, con vereda y todo, la obra esa fue espectacular”.

En la misma línea, la vecina Griselda Guardia relató: “Siempre vinieron para la época de campaña y después se olvidaron. El intendente anterior pasó por las casas y marcó tres veces donde iban a ir las cloacas pero en cuatro años no hizo nada. La política tiene que estar formada por mujeres, más que por hombres, porque siempre estuvo manejada por hombres y mucho no hicieron, las que más hicieron son las mujeres. El que hizo muchísimo por el país, no solo por la provincia, fue Néstor. Él nos dio todo, y Cristina también y que ahora este Mayra es un orgullo para las mujeres”.

En el marco de lo hecho durante los primeros años de mandato de Mayra, en La Paz se concretó la histórica pavimentación de la avenida Santa Fe entre Donato Álvarez y Camino General Belgrano, en Quilmes Oeste, a partir de un trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional. También se hicieron nuevas veredas, se colocaron luces LED, refugios de transporte público y se amplió la red hidráulica, lo que permitió mejorar la calidad de vida de esa comunidad.

En referencia a las tareas actuales, la Comuna ejecuta distintas acciones coordinadas con AySA para la instalación de cloacas en el barrio La Paz, en el marco del plan Cloacas + Trabajo. Dos de ellas relacionadas con la evacuación de afluentes cloacales, una en el área delimitada por las calles 809, 893, 813 y 895, que comprendió 230 conexiones domiciliarias y benefició a 920 vecinos.

La segunda abarca 148 conexiones domiciliarias, se realiza en la zona de las calles 809, 892, 813 y 893, que beneficia a 592 personas. Ambos proyectos buscan evitar la contaminación del agua y del suelo. Estos trabajos constan de la colocación de cañerías y conexiones domiciliarias, pero en este caso el fin es la construcción de una red cloacal a los vecinos y vecinas, los cuales actualmente no cuentan con este servicio y responde a una demanda histórica del barrio.

Durante la reunión, la Intendenta además resaltó los distintos operativos de limpieza que se hacen desde el inicio de la gestión en los arroyos del distrito, con los que se evitaron las inundaciones, y así contribuir con uno de los objetivos del Gobierno, que es lograr un Quilmes Limpio.