Mayra Mendoza con vecinos de Bernal Oeste: «No vamos a parar de trabajar…»

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este martes una reunión en el Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGCP) de Bernal Oeste, ubicado en Camino General Belgrano 1049 y Tomás Flores (ex Pasco), para reunirse con vecinos y vecinas, con quienes charló sobre las distintas obras que la Comuna concreta a lo largo del distrito, entre ellas la próxima puesta en valor y ensanche de la ex Pasco, además de escuchar sus inquietudes y aportes para mejorar la ciudad.

“Es importante que haya un acompañamiento de funcionarios de diferentes áreas del Municipio con los vecinos. Esto es lo que queremos hacer, tener una gestión de estas características, participativa y que podamos escuchar las problemáticas”, sostuvo Mayra. La Jefa comunal afirmó: “Les informamos cuáles son los proyectos de trabajo que tenemos en función de las demandas que nos plantean los vecinos y las vecinas. No vamos a parar de trabajar porque vinimos a transformar este distrito”.

Con respecto a las obras en la zona, Mayra explicó: “Entendemos que tenemos que trabajar por todos los quilmeños, pero más por los que están más olvidados o los que más necesitan. La realidad de un vecino del centro de Quilmes o de Bernal, es completamente distinta a la que puede tener un vecino que todavía no tiene obra hidráulica, cloacas, se inunda y tiene calle de tierra. Para nosotros no hay un límite de Quilmes”.

En esa línea, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler, indicó: “Estuvimos hablando sobre diferentes proyectos en el barrio, un de ellos es el Centro de Desarrollo Infantil, que está frente a la UPA 17 y el nuevo polideportivo, ’25 de Mayo’, que estamos construyendo en el ex Batallón Viejo Bueno, a lo que se suma también un nuevo Centro Universitario. Lo más importante son las obras del conducto hidráulico, no solo nos va a sacar el agua de la calle Pasco, sino que nos va a ayudar a mejorar el drenaje del agua en los alrededores, como así también la posibilidad de ampliar la obra hacia dentro de los barrios”.

Durante la actividad, los funcionarios dialogaron con los lugareños y lugareñas sobre las diversas obras que se realizan en la zona y la futura repavimentación y ensanche de la avenida Tomás Flores (ex Pasco). Al respecto, uno de los vecinos del lugar, José Basso destacó: “Yo hace ocho años que vivo en la zona y vi que nadie hacía nada, entonces me empecé a involucrar. Hoy estoy acá en esta reunión y me siento orgulloso de participar con la Intendenta, con una charla linda y con gente que participa”.

El CGCP de Bernal Oeste es una sede más de atención descentralizada para los vecinos y vecinas que, al igual que las otras que ya están funcionando en el distrito, brindará servicios de Atención al Vecino, Agencia de Recaudación (ARQUI), Defensa del Consumidor, acreditación de tarjeta SUBE, descentralización tributaria de automotores, Defensoría del Pueblo de la Provincia y Acceso a la Justicia. En breve se sumarán Provincia Net, trámites de RENAPER para documentación, ANSES Y AFIP.

Los trabajos mencionados pertenecen a uno de los 30 compromisos que asumió la intendenta Mayra Mendoza para su primer mandato. Para conocer el detalle de cada uno de los compromisos, los interesados e interesadas pueden ingresar en: https://www.quilmes.gov.ar/compromisos/

De las actividades también participaron el secretario de Gestión Participación Ciudadana local, Julián Bellido; el subsecretario de Obras e Infraestructura, Sebastián García; su par de Seguridad Ciudadana, Sol Barrabino; la titular del CGPC Bernal Oeste, Laura Ojeda; la titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Eva Torres; la directora general de Tránsito del Municipio de Quilmes, Sofía Verón, y la concejala Lorena Rodríguez.