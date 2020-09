Mayra Mendoza confirmó que Quilmes continuará sin reuniones sociales

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de la conferencia de prensa que encabezó el gobernador Axel Kicillof sobre la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires y la nueva etapa del aislamiento y del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que será hasta el 20 de septiembre, junto a integrantes del Gabinete provincial, autoridades sanitarias y otros jefes comunales.

“Necesitamos seguir trabajando de esta manera, coordinadamente y en sintonía, para que no suframos injusticias de qué está habilitado en un lado y qué en el otro, porque nuestros vecinos de Quilmes miran por las pantallas que a 20 minutos de sus casas están viviendo una realidad, con una situación de una crisis sanitaria igual o peor, y que en Quilmes no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer y no lo vamos a habilitar, porque somos conscientes y responsables de que estamos en una situación crítica”, aseguró Mayra.

Y agregó: “Cuando decimos vivir un colapso en el sistema de salud no estamos diciendo que solamente nos podemos quedar sin camas, sino que hay una saturación de nuestros médicos, de nuestras médicas, de nuestros enfermeros, de nuestros ambulancieros, de los hisopadores, de cada una de las personas que a lo largo del tratamiento de un paciente deben ocuparse. Por eso, necesitamos seguir cuidándonos entre todos y todas, por eso apelamos a la responsabilidad social, a la responsabilidad individual y colectiva”.

Luego de mencionar que en Quilmes gracias a las medidas de prevención se está logrando tener una tasa de mortalidad baja con respecto a otras regiones, Mayra Mendoza habló de las tareas que se llevan a cabo en el distrito por la pandemia.

“Estamos poniendo en funcionamiento, junto al trabajo con Daniel (Gollán), Nicolás (Kreplak) y todo el Ministerio de Salud de la Provincia, un laboratorio de fabricación pública de oxígeno medicinal. Va a estar en el hospital provincial Iriarte, y permitirá producir 15 mil m3 por mes, son 2.500 tubos para abastecer a todo el distrito, los centros de atención primaria, al hospital municipal, a los domicilios y a toda la Región VI”, señaló la Intendenta.

En consonancia, añadió que “quiero destacar el trabajo que llevamos adelante en Azul, todos saben el brote de Azul fue conocido porque fue uno de los primeros que se dio en la provincia de Buenos Aires. A un poco más de un mes, podemos decir que fue exitoso ese trabajo y ese aislamiento comunitario y sanitario. Esa mitigación del brote, tanto de Azul como de Itatí, fue exitosa. Y hay un estudio que fue conocido hace poquitos días, el de seroprevalencia que se realizó en Azul y arrojó un resultado que afirma que no llega al 15%, el 14,8% de la población paso por la enfermedad y la mitad pasó en Itatí, 7,9%. Este mismo estudio se realizó en Villa 31 en el barrio Padre Mujica de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires, y el 53% de esa población pasó por la enfermedad”.

En este marco, Mayra indicó que “en el Municipio, como también lo han hecho otros intendentes, hemos desarrollado otras estrategias para ayudar al comercio local como Quilmes Compra en Casa, y otras medidas que ayuden a atravesar esta pandemia porque para nosotros, la verdad que no es un debate o una definición que tengamos que tomar si es la salud o la economía. Es la salud y la economía. Necesitamos poder garantizar el derecho a la salud, evitar los contagios, cuidar la vida de nuestros bonaerenses ante todo”.

En tanto, la Jefa comunal quilmeña insistió: “Lo que tenemos que hacer y apelar, es a mayor responsabilidad por parte de todos: de los vecinos, de la dirigencia política, de los medios de comunicación, que a veces con una liviandad total plantean que están mal hechas las cosas sin tener ni un poquito de empatía con lo que le puede pasar a un trabajador de la salud. Hay una radiografía que nos indica que tenemos que ser una sociedad más solidaria, más respetuosa, más comprensiva, y que ése es el camino”.

Para finalizar, Mayra expresó: “Hoy la Argentina tiene un camino, que es el de la vacuna, falta un tiempo por delante, por eso debemos seguir cuidándonos, pero hay un camino. Y el camino es el de trabajar para disminuir esas desigualdades. El camino es, y lo celebro, el proyecto de ley de aporte único a la riqueza, ése es el camino. Poder ayudar a que las familias excluidas de nuestro conurbano, de toda nuestra provincia y de nuestro país, puedan tener oportunidades. Y esas oportunidades se las puede dar una sociedad más solidaria y un Estado presente, como el que hoy tenemos en el Gobierno Provincial, el Gobierno Nacional y en cada uno de nuestros municipios”.

Por su parte, el gobernador Kicillof manifestó: «la situación en el Área Metropolitana es de estabilidad pero tremendamente frágil”, y aclaró que “depende de la movilidad, de los cuidados y de si cada uno de nosotros toma conciencia y evita el contagio”.

El Gobernador detalló también que “antes el interior de la Provincia tenía el 5% de los casos y hoy supera el 11%. Se duplicó la importancia y la dispersión de los contagios está creciendo. Si el sistema de salud no saturó es exclusivamente porque tuvimos el tiempo para ampliarlo y porque la gente actuó con responsabilidad”.

“Cuando se trata de la vida, tenemos que tomar las decisiones que cuidan la salud y no es un momento para politizar la situación, hay que dedicarnos a cuidarnos entre todos”. Asimismo, agradeció a trabajadores y trabajadoras de la salud “por el compromiso, por la fuerza que han demostrado y por la verdadera sensibilidad que le ponen todos los días a una situación realmente inesperada”.

Kicillof concluyó: “Ya empezamos a lanzar las medidas que nos van a permitir, ni bien logremos superar esto, buscar la recuperación económica, la reconstrucción del tejido productivo, industrial, comercial, de nuestras Pymes, poner de pie a la Argentina, y poner en marcha a la Provincia”.

La actividad se realizó en el Salón Dorado de la Gobernación y también participaron la vicegobernadora, Verónica Magario; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Salud, Daniel Gollan; la jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Martin de la Plata, doctora Elisa Estenssoro; los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Lanús, Néstor Grindetti; de Hurlingham, Juan Zabaleta; de La Plata, Julio Garro y demás integrantes del Gabinete provincial.