Mayra Mendoza inauguró busto en homenaje a Nestor Kirchner en la Municipalidad

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, descubrió el sábado por la tarde el busto en homenaje al expresidente de la Nación (2003-2007), Néstor Carlos Kirchner, que se instaló en la planta baja del Palacio Municipal, en Alberdi 500, en el marco del 11° aniversario de su fallecimiento que se conmemoró el pasado 27 de octubre.

Ante funcionarios municipales, concejales, candidatos a diputadas provinciales, concejalas y consejeros escolares, Mayra resaltó: “Con compañeros y compañeras muchas veces charlamos sobre lo importante que es reivindicar nuestra historia, y nuestros compañeros que nos han marcado y nos marcan el rumbo de nuestra militancia, el camino que todos los días tenemos que llevar adelante como militantes políticos con responsabilidad de gestión y, en el Gobierno, aún más. Pensamos que tener recibiendo a quienes ingresan a este edificio central de la Municipalidad de Quilmes a Néstor Kirchner, era una manera de recordar todos los días, y cada vez que entremos a trabajar, qué es lo que tenemos que homenajear, cada minuto, cada hora de nuestro día, con la responsabilidad de estar trabajando por nuestro pueblo, por nuestra gente”.

En la misma línea, la Jefa comunal continuó su alocución: “(Néstor) a pesar de encontrarse con ese país devastado, muy parecida a la realidad que hoy tenemos en la Argentina después de cuatro años de neoliberalismo, después de una pandemia que agravó todas y cada una de las situaciones que tenemos que trabajar como peronistas para solucionar y para darle bienestar a nuestro pueblo, a pesar de encontrarse con un país de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional, con un pueblo con hambre, con gran porcentaje de desocupados, con gran porcentaje de indigencia, no miró para atrás y se quedó en el lamento, sino que ese 25 de mayo del 2003 todos recordaremos ese discurso de Néstor Kirchner. Vino, nos propuso un sueño, nos convocó a recuperar la autoestima, y con convicción y coraje y mucha sensibilidad, que es lo que hace falta para gobernar esta Argentina, comenzó a dar las señales que nuestro pueblo necesitaba”.





A su vez, la Intendenta agregó: “Esto hay que recordarlo, hay que saberlo, hay que tenerlo en cuenta, porque la verdad que los objetivos electorales por supuesto son objetivos que tenemos que plantearnos como victoria, porque van a ser victorias del pueblo, porque forman parte del camino que necesitamos para gobernar y transformar realidades injustas. Pero para trascender, hace falta tener convicciones, coraje y convocar a soñar. Eso es lo que hizo Néstor Kirchner, nos convocó a soñar. Y acá estamos compañeros y compañeras, trabajando todos los días para cumplir esos sueños”.

“Nosotros somos servidores públicos, y hay que tener una profunda vocación para estar acá. Profunda, mucha vocación y mucho amor. Mucha convicción para no desviarse del camino del que uno tiene que venir a hacer. Y es tan así, que no solo está Néstor Kirchner en la entrada de este Municipio, sino que, en el otro ingreso, para los que ingresan al Ejecutivo, hay una frase bien clarita, todos los días hay que leerla. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria”, subrayó Mayra.

Por último, en relación a las próximas elecciones legislativas, resaltó y arengó a los presentes: “creo que el mejor homenaje que nosotros y nosotras podemos hacer, en breve, Néstor, es que el 14 de noviembre podamos dar esa demostración de conciencia popular. Néstor decía, salgan y den una demostración de conciencia popular, luchen, que no vienen solo por sus sueños, vienen por el futuro de toda una patria. Así que compañeros y compañeras, a luchar, a ganar, a construir la victoria que el pueblo necesita, a recordar a Néstor todos los días, a darle el sustento popular, militante, que el gobernador y el presidente necesita. Vamos a ganar el 14 de noviembre por Néstor, por Perón, por Eva Perón, por Cristina y el pueblo argentino, a ganar compañeros”.