Mayra Mendoza inauguró nueva oficina de atención al vecino en Quilmes Oeste

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró este miércoles la nueva Oficina de Atención al Vecino en la planta baja del edificio de Servicios Públicos, ubicada en Amoedo 2871, en Quilmes Oeste, que garantiza más accesibilidad a los vecinos y vecinas que la anterior, que funcionaba en planta alta.

Luego de recorrer las instalaciones, Mayra destacó la labor de quienes prestan servicio en atención a la comunidad: “A partir de la articulación y de esta impronta de trabajo, hay mucho más resultado en la calle y una percepción positiva de los trabajadores municipales. Por supuesto, ahora tenemos que consolidar esta mirada positiva para demostrar que se puede trabajar de otra manera y que hay resultados para los vecinos. Felicito al conjunto de la Secretaría de Servicios Públicos, les agradezco y siéntanse muy orgullosos y orgullosas de lo que hacen”.



Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, explicó que, anteriormente, la oficina que funcionaba en la planta alta del edificio era de difícil acceso y generaba complicaciones para personas con movilidad reducida, por lo que se decidió trasladarla a planta baja, con el objetivo de facilitar el ingreso a todos los vecinos y vecinas. Se acondicionó el espacio y se sumó equipamiento. “Esto es construir comunidad, se trata de ver las necesidades y transformar, como nos marca nuestra Intendenta”, enfatizó.

La flamante oficina cuenta con seis operadoras, está abierta de 8 a 14, y atiende consultas y reclamos de servicios públicos (como alumbrado, bacheo y poda) y de ARQUI (tasa SUM, reimpresión de boleta y convenios de pago).

Algunos vecinos y vecinas que se acercaron a realizar sus trámites celebraron la iniciativa y contaron sus experiencias en Atención al Vecino. Alejandro López, por ejemplo, comentó: “Vine sin saber que hoy era una fecha importante porque es la inauguración de la oficina en planta baja. Me acerqué para consultar por la recolección de ramas y hojas de la vereda. Me tomaron el reclamo y ya están coordinando para resolver el problema, así que la experiencia fue satisfactoria. Anteriormente, ya me había comunicado por otro tema y también lo resolvieron rápidamente. Incluso, al día siguiente me llamaron para preguntarme si el reclamo se había resuelto o no, algo que me pareció buenísimo, porque indica que hay un seguimiento y un control”.

También Hugo Gómez, presidente del Centro de Jubilados Loma Alegre, ubicado en Acha y San Luis, expresó su satisfacción por obtener una rápida solución a su pedido. “Hace pocos días solicitamos una retroniveladora, yo pensé que había que esperar un poco más, porque es lógico, así que me sorprendí cuando el sábado ya estaba la máquina para hacer el trabajo”.

Estuvieron presentes en la actividad los subsecretarios de Bases Operativas, Ignacio Castro; de Servicios Públicos y Defensa Civil, Silvio Sarti; de Administración de Servicios Públicos, Santiago Rey, y de Aguas, Cloacas y Saneamiento Hídrico, Juan Barriopedro; el coordinador general de Gestión Pública y Modernización de Gobierno, Alan Salvatore, y el concejal Ezequiel Aráuz.