Mayra Mendoza, Laura Alonso y «Taty Almeida» inauguraron una casa de abrigo temporal en Bernal Oeste

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza inauguró este miércoles la Casa de Abrigo “Taty Almeida”, junto a la citada Madre de Plaza de Mayo y la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Alonso, que funcionará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Santo Domingo, sito en Bermejo 1099 esquina Luis María Campos, de Bernal Oeste, y tendrá la misión de ser un espacio temporal para aquellas mujeres con hijos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Mayra Mendoza destacó: “Junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con el trabajo articulado de nuestra secretaria de la Niñez y Desarrollo Social, con la secretaria Laura Alonso y el secretario Gabriel Lerner pudimos comenzar a concretar esa demanda que teníamos para poder abordar la problemática de la personas en situación de calle, particularmente de las mujeres y sus hijos”.

“Cuando comenzamos nuestra gestión una de las mayores preocupaciones que teníamos era como podíamos darle respuesta a situaciones urgentes que demandaban capacidades del Estado que no teníamos. Y la verdad es que no nos quedamos haciendo un diagnóstico y reconociendo el problema sino que avanzamos desde el primer día en trabajar para poder tener esta casa de abrigo temporal”, expresó la Jefa Comunal, quien junto a Taty y Alonso descubrieron una placa y recorrieron las nuevas instalaciones en compañía de las autoridades e invitados presentes en el evento.

Y agregó: “Lo pensamos desde una perspectiva de derechos y de género principalmente teniendo en cuenta a esas mujeres con sus hijos que muchas veces no tenían donde poder pasar una noche ante una situación de violencia o de vulnerabilidad de algún tipo. Esto no solamente se trata de recursos y el presupuesto sino también de la voluntad que tienen los funcionarios y funcionarias del Gobierno, de la empatía de quienes tenemos la responsabilidad de estar siempre con la oreja, el corazón y la cabeza puesta, en los problemas y trabajar para encontrar una solución. Tenemos la vocación para hacerlo realidad porque no somos indiferentes”.

Y le dedicó unas palabras a Taty Almeida: “Pensamos en tu nombre y tenerte siempre presente como todos los días pero en una casa que va abrazar, que va a contener y que va a ser un ejemplo también. Es importante que también puedas estar acá, porque eso sos para nosotras: un ejemplo, una mujer faro en todas nuestras vidas. Te agradezco muchísimo tu lucha y que estés en Quilmes”.

Por su parte, Taty Almeida señaló: “Al venir acá no me voy a cansar de decir gracias, gracias y gracias por poner mi nombre a esta Casa de Abrigo, porque no solamente es el abrigo físico sino que es el calor y el amor que le van a dar a todas las mujeres que vayan pasando por este lugar. En Taty Almeida y en esta casa de abrigo van a estar siempre presentes las madres, las abuelas, y los 30 mil desaparecidos. Cuando vi mi nombre honestamente me ha llegado muchísimo y nos dicen que las Madres somos el faro pero ese faro no se apaga porque son ustedes y tantos otros los que se encargan de mantener esa llama prendida”.

En la misma línea, Laura Alonso indicó: “Felicitaciones a Mayra y a todo su equipo porque esto es de verdad, es hacer feminismo popular, llevar adelante el feminismo en la gestión y poder contemplar esta situación. Estas son cosas que suceden. Para nosotros es un gran orgullo hoy estar acá. Hoy en Quilmes están sentando un precedente muy importante en materia de política social y en materia de poder atender y dar respuesta a esta problemática donde van a poder contemplarse a las mujeres con nenes y nenas en situación de calle”.

Y por último, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Lerner finalizó: “Escuchamos esta demanda de Quilmes cuando en el invierno del 2020 le propusimos a la Provincia ver cómo afrontamos el problema del frío con altos niveles de pobreza en un contexto de pandemia. Y Quilmes trajo esta demanda, y fue allí cuando empezamos a trabajar en conjunto para poner de pie este espacio con el fin de darle una respuesta inmediata a esas mujeres que no tienen un techo”.

Funciones de la Casa de Abrigo Temporal Taty Almeida

En el periodo de permanencia en la casa, los equipos interdisciplinarios del Municipio de Quilmes buscarán el acceso y la reparación de derechos básicos, además de generar un espacio de contención y escucha que habilite crear herramientas que permitan el sostenimiento de sus vidas cotidianas por fuera de este espacio. También propondrán actividades que hacen a lo cotidiano -como las comidas básicas, aseo de la casa, entre otras- desde una construcción comunitaria.

La casa va a funcionar las 24 horas y contará con un equipo de coordinación y técnico, y operadores que acompañarán a las familias durante el transcurso del día, y dos grupos de operadores que recorrerán de lunes a sábado todo el distrito para detectar, asistir y fundamentalmente articular distintas políticas públicas con personas en situación de calle crónica.

Además el lugar contará con equipamiento suficiente pensando en las mujeres y niñeces recreando espacios lúdicos para su desarrollo. En este sentido, la Casa de Abrigo «Taty Almeida» se constituyó desde una perspectiva de derechos y género, fuertemente abordada por el Municipio, siendo un desafío en la construcción de políticas públicas que permitan el bienestar e inclusión de los sectores más vulnerables.

Estuvieron presentes por la Municipalidad de Quilmes, las secretarias de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, y de Ambiente, Eva Mieri; las subsecretarias de Inclusión y Atención Inmediata, Judith Barchetta, y de Niñez y Adolescencia, Carolina Atencio, y la directora de Casa de Abrigo Temporal Taty Almeida, Melina Palacios, entre otro funcionarios, concejales y referentes territoriales. Participaron, además, el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Mariano Luongo, y la directora de Derechos Humanos en la Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, Mariana Almeida.