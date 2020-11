Mayra Mendoza opinó del aborto y planes sociales

La intendenta de Quilmes participó esta mañana del programa «El fin de la Metáfora» en Radio 10 con la conducción de Iván Schargrodsky. Opinó de la importancia de los planes sociales, la re-elección indefinida de intendentes, la Ley de Aportes Extraordinarios para grandes fortunas y de la Interrupción Legal del Embarazo.

Retiro del IFE en diciembre y expansión de medidas sociales (Tarjeta AlimentAR, AUH):

“La verdad que el IFE si hablo por nuestro distrito, por lo que uno ve, percibe y escucha todos los días de quienes son titulares, en estos meses de pandemia tuvieron un ingreso que les posibilitó cubrir o complementar esta situación excepcional que es la pandemia y que se vive en el mundo, y nos genera como consecuencias un panorama completamente anormal. La verdad que si yo me guío por eso, creo que sería conveniente esta continuidad, pero bueno entiendo y confío que se van a tomar medidas que permitan sostener estos ingresos de las familias. Se acerca fin de año, la verdad que con una pandemia es muy complejo todo, pero espero que podamos garantizar ese ingreso porque es muy necesario para las familias”.

“Habría que hacer un control más exhaustivo de los precios y no darle lugar a la inflación. El consumo es necesario, no podemos enfriar el consumo de los sectores populares por lo que se pueda llegar a disparar. Será una tarea del equipo económico, pero no se puede quitarle la posibilidad de consumo popular y el consumo a la gente que eso te garantiza el IFE, por lo que se pueda llegar a generar por especulación de algunos”.

Re re intendentes/as:

“La verdad que pongo en valor el trabajo que hacen, no es porque una lo desconocía, pero realmente el trabajo de los intendentes y las intendentas que están a cargo del primer contacto con el ciudadano, el vecino con el Estado, es una tarea realmente muy grande, muy importante. Yo participo de las reuniones con muchos intendentes, en la Tercera nos juntamos habitualmente por distintos temas, y si bien es una cuestión más de los medios, no es un tema que esté en las charlas que nosotros tenemos habitualmente, que tienen que ver con la continuidad del IFE 4, con otros temas. Y la agenda es de la gente, lo que les pasa todos los días a nuestros habitantes. La cuestión de la relección de los intendentes no es un tema que para nosotros sea relevante. Falta mucho para ello, en algún momento ya se discutió, pero veremos cuando llegue el momento de volver a discutirlo. Hoy veo que no es un tema, el tema para los intendentes hoy es la gente, cómo estamos, cómo hacemos para contener, reactivar. Esa es la agenda”.

Ley de Aportes Extraordinarios:

“Creo que es una medida muy necesaria, porque no es en contra de nadie, son menos de 10 mil personas en toda la Argentina sobre 45 millones de habitantes, menos de 10 mil personas quienes están comprendidos en este aporte extraordinario y solidario. En carácter de solidario me parece que es importante para tratar de morigerar las consecuencias de la crisis de la pandemia y de la crisis económica prepandémica que dejó el macrismo. El macrismo destrozó la economía, la verdad que vemos los países vecinos o Europa, y han tomado asistencia financiera desde costos de distintos organismos, y Macri lo hizo eso en 2018 si recordamos después justificó a partir, aunque parezca increíble, de la lira turca, fue en el mismo discurso donde también hablaba de reducir los ministerios”.

“La Argentina hoy necesita pensar este tipo de herramientas que nos permitan pensar en la reactivación. Porque se piensa a donde va este aporte e insisto, no le hace mal a nadie. Va a infraestructura sanitaria, va a los barrios populares, va a poder seguir pidiendo soberanía con respecto al gas, va a las PyMES, esto es realmente importante, lo que nosotros necesitamos. Yo te hablo de acá, del Conurbano, nosotros tenemos situaciones problemáticas que realmente necesitan un Estado que pueda, un Estado Nacional, Provincial que pueda acompañar el desarrollo de estos distritos. Se viene hablando mucho del AMBA, y la verdad que en el AMBA, nosotros tenemos que frenar y hacer una distinción. Porque el AMBA es la Ciudad de Buenos Aires y parte del Conurbano, y es muy distinta la situación de la Ciudad de Buenos Aires con lo que nosotros vivimos acá. Tenemos otras problemáticas y otra idiosincrasia. Hay que también conocer y comprender las desigualdades e injusticias que se viven en todo nuestro país, yo hablo del AMBA pero también cada una de las provincias de nuestro país, y pensar desde el Estado Nacional y por supuesto desde el Congreso, yo celebro esta idea de Máximo, de Heller, de los diputados, de poder darle herramientas al Estado Nacional para poder trabajar y generar políticas de inclusión y reparación.

Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo:

“El Presidente de la Nación manifestó que antes de que termine el período ordinario de las sesiones, iba enviar el proyecto al Congreso. Nosotros tenemos que el martes 17 de noviembre, Día de las Militancias, sería un reconocimiento a la militancia por el Aborto Legal y el derecho a la salud de las mujeres y las personas gestantes, que se dé el proyecto al Congreso. Y luego trabajaremos por supuesto, y ya lo estamos haciendo, porque entendemos que tiene que ser ley. Hay muchas mujeres que están esperando, y como dijimos siempre que iba a ser ley con un Gobierno Nacional popular, democrático y feminista como es el que Cristina nos permitió tener, porque tiene que ver con que somos gobierno y el martes vamos a estar afuera del Congreso celebrando la conquista de derechos. Por el aporte extraordinario, por todas las leyes de ambientalismo popular, ley Yolanda, ley del Manejo de Fuego, y esperando que el aborto llegue al Congreso y trabajar para que sea ley”.