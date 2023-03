Mayra Mendoza recorrió la obra de pavimentación en el Barrio Lynch

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó la obra de pavimentación que se está ejecutando en el barrio Lynch, en Bernal Oeste, en el marco del plan de asfaltos de 800 cuadras en el distrito para el final de su primer mandato.

Durante el recorrido, que se inició en la calle 199 bis entre Pasaje Formosa y Lynch, la Jefa comunal dialogó con vecinos y vecinas, quienes le agradecieron por “todo lo que está haciendo en el barrio” y destacaron que “hace años y años esperábamos esto, da orgullo ahora ser de Quilmes”.

En ese contexto, Mayra expresó: “Yo nací en el oeste y durante mucho tiempo el oeste fue algo secundario, relegado, y es muy feo sentir que uno no es escuchado, no es tenido en cuenta, que no forma parte del lugar donde vive. Entonces, siempre dije que si tenía la responsabilidad de gobernar, íbamos a hacer que las cosas fueran distintas y que empezaríamos del oeste al este, de la periferia al centro”.

La Intendenta también resaltó la organización de los vecinos y vecinas y el compromiso que tienen con su propio barrio: “lo que ustedes hacen es clave, tiene que ser ejemplo para toda la comunidad”, aseguró.

Una de las vecinas históricas, Emilia Quintana, que hace más de 30 años vive en la zona, comentó: “Estamos felices por el asfalto y también por las luminarias LED, todo esto nos cambia la vida. Era lo que más deseábamos, pero nunca nadie se preocupaba por nosotros, hasta hoy, que es una realidad”.

La obra comprende las diez cuadras de pavimento que faltaban en el barrio, que eran calles de tierra o tenían un mejorado en mal estado. Se está haciendo un pavimento de hormigón con cordón cuneta y también, como complemento, se están construyendo las veredas en todo el tramo.

En el barrio, además, ya se avanzó con el reemplazo de luminarias a tecnología LED, así como con la repavimentación de la avenida Lynch y la repavimentación de Donato Álvarez, obras que no solo permitieron poner en valor el espacio público, sino también erradicar microbasurales que eran crónicos en la zona.

En lo que respecta a las obras complementarias de hidráulica, se prevé la reconstrucción de sumideros o cámaras de inspección que se vean afectados por los trabajos, así como el recambio de cañería de desagües pluviales.

Gracias a estas mejoras de la infraestructura urbana, se podrá garantizar el correcto arribo de servicios (ambulancias, recolección de basura, etc.), la eliminación de zanjas y aguas estancadas, y el acceso de la comunidad estudiantil a las instituciones educativas ubicadas en Donato Álvarez y calle 108 bis.

Estuvieron presentes en la actividad la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; su par de Participación y Gestión Ciudadana, Julián Bellido; la diputada provincial Berenice Latorre, y la concejala, Nair Abad, entre otros funcionarios.

