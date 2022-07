Mayra Mendoza supervisó obras en Solano: «Un pavimento es mucho más que una calle asfaltada…»

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió este jueves las obras de repavimentación y reconstrucción de cordón cuneta que se están realizando en San Francisco Solano, en un trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia.

“Estamos en San Francisco Solano recorriendo las obras de pavimentación de más 40 cuadras, como primera etapa de un plan de pavimentación para la toda la localidad. Hemos caminado algunas cuadras y escuchado a los vecinos y vecinas de muchísimos años en este lugar, más de 40 o 50 años viviendo aquí, y que pensaron que nunca iban a ver su calle pavimentada”, sostuvo la Jefa Comunal.

En ese marco, Mayra destacó que “gracias a la articulación y al trabajo en conjunto con la Provincia de Buenos Aires, con el gobernador Axel Kicillof, hacemos posible ese sueño que es traerle mayor dignidad al barrio”, y agregó que “el hecho de que llueva y haya barro hace que no puedan salir de su casa y que no pueda entrar un remís o una ambulancia. El asfalto les cambia la vida, estas obras hacen que ahora tengan la calidad de vida que merecemos tener todos y todas. Un pavimento es mucho más que una calle asfaltada, es elevar el piso de dignidad de los vecinos y de las vecinas de Solano”.

Las labores de repavimentación en estas calles con hormigón simple H30, una demanda histórica de los vecinos y vecinas, tienen lugar en San Francisco Solano, los trabajos están realizándose en dos sectores. Uno de ellos, abarcado por un radio de 22 cuadras en la zona demarcada por las avenidas San Martín, Donato Álvarez, calle 833 y calle 895. A su vez, en el sector delimitado por la avenida San Martín y las calles 893, 835 y 889 se llevarán a cabo próximamente las mismas acciones en otras 22 cuadras.

Micaela Martonelli, vecina del lugar, comentó: “Mis abuelos vinieron de Italia y compraron acá en la 832, la verdad que toda la vida esperando que hagan el asfalto, ellos ya no están y yo estoy muy conmovida porque era un deseo de mis abuelos, y muy agradecida a Mayra Mendoza que cumplió este sueño para todos acá en el barrio que estaba bastante abandonado”.

También, la vecina de 832 y 898, Karina Jones, se refirió a la realización del pavimento: “Cuando hicieron la reunión no tenía idea y pensé que era mentira, porque hace uno años nos habían hecho un asfalto y la verdad que fue un desastre. Cuando vi la obra y me mandaron videos de lo que estaban haciendo me emocionaba, porque todos queremos vivir bien. Estamos re contentos todos los vecinos. Estoy muy agradecida, es un progreso para todos”.

Fueron parte de la recorrida de obra, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; su par de Gestión y Participación Ciudadana, Julián Bellido; la diputada provincial, Berenice Latorre, y los titulares de la UDAI de ANSES de Solano, Florencia Hernández; del CGPC de Solano, Ramón Arce, y de la Base Operativa Solano, Marcelo García.

Esta iniciativa forma parte de uno de los compromisos de gestión, con el cual se prevé asfaltar 400 cuadras para promover la conexión Este-Oeste. Para conocer más información, los interesados e interesadas pueden ingresar en: https://www.quilmes.gov.ar/compromisos/