Mayra Mendoza y Luana Volnovich inauguraron boca de atención de PAMI y firmaron convenios

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich pusieron en funcionamiento este martes una nueva boca de atención de la obra social en el Centro Integrador Comunitario (CIC) IAPI de Bernal Oeste (Calle 173 y Pampa) que beneficiará a jubilados y jubiladas de la zona. Además, firmaron convenios para que el Hospital Materno Infantil Dr. Eduardo Oller de San Francisco Solano y el Sanatorio Solano “Instituto Médico Modelo” (Calle 841 Nº 2469), espacio que también recorrieron, se conviertan en prestadores de PAMI en el marco del Programa “La Libertad de Elegir”.

“Nuestra responsabilidad en la gestión es ir de a poco y con acciones concretas, con políticas públicas, con decisiones que se toman desde un Estado presente para ir transformándoles y mejorándoles la vida a nuestros habitantes. Antes muchos trámites que tenían que ir a hacer a Quilmes, hoy los van a poder hacer acá en el barrio, eso es el Estado más cerca, el Estado tendiendo una mano para lograr una mejor calidad de atención, el Estado que queremos seguir construyendo y que tenemos que defender entre todos y todas. Un Estado que garantice derechos”, señaló la Jefa Comunal quien estuvo acompañada por el secretario de Salud local, Jonatan Konfino.

En relación a la incorporación del Sanatorio Solano Instituto Médico Modelo como nuevo prestador, Mayra indicó: “Estamos acompañando a la titular de PAMI, Luana Volnovich, en esta incorporación que se hace a los afiliados y afiliadas de PAMI de Quilmes y de la región, que el Sanatorio Solano, un prestigioso lugar de atención, que va a incorporarse como prestador de PAMI. Este el resultado de un trabajo articulado entre nuestro Municipio y el PAMI, todos sus funcionarios, la UGL, las agencias, buscando siempre mejorar la atención para sus afiliados en Quilmes y la región”.

Y por último en un fuerte mensaje de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó: “Lo que intentaron hacer con nuestra Vicepresidenta, con nuestra querida Cristina, con una mujer que fue dos veces Presidenta y que dejó a este país en las mejores condiciones que habíamos vivido en nuestra historia, pone en riesgo a toda la población. Por eso tenemos que responder con más trabajo, con más gestión, con más solidaridad, con más amor. No caer en provocaciones, siempre discutir y debatir ideas, y no personalizar y dejar de lado ese odio que tanto daño nos hace”. Y destacó: “El odio solo destruye, y nosotros y nosotras hacemos política, trabajamos y militamos con valores, con amor, con mucha humanidad, y el odio lo que hace es perder la humanidad, y eso nosotros y nosotras tenemos que ser garantes que no se pierda. Defendamos la dignidad de nuestras vidas, defendamos los derechos y todos aquellos, quienes sean parte del pueblo y quieran, defendamos a Cristina que es defender a la Argentina”.

Por su parte, Volnovich expresó: “Hoy estamos en Quilmes junto a su intendenta Mayra Mendoza en una recorrida en la que tuvimos varias actividades. Pero en este caso particular es un día muy importante para los vecinos de Solano, porque el Sanatorio Solano vuelve a trabajar con PAMI después de muchos años. Vuelven a incorporarse en el marco del programa ‘La Libertad de Elegir’ y ahora, con las consultas de especialistas, diagnóstico por imágenes y también con alta complejidad, producto también de una gran inversión que este sanatorio ha hecho durante muchos años para mejorar la calidad de la atención de sus pacientes. Es un día de mucha alegría para los vecinos de Solano y alrededores, que seguramente a partir de muy pocos días más, se van a poder atender con sus especialistas”.

Por su parte, el gerente administrativo del Sanatorio Solano, Francisco José Vora Rosado dijo: “Firmamos un convenio para la prestación de alta complejidad a los afiliados de PAMI, todo lo que es diagnóstico por imágenes y especialidades médicas, especialistas en consultorios, nos enorgullece que los pacientes de Solano puedan tener hoy acceso a estas prestaciones. Estamos más que agradecidos que la Intendenta y la titular del PAMI se hayan molestado en venir a nuestro sanatorio, que si bien estamos en el conurbano más profundo, somos prestadores importantes de salud del municipio”.

A su vez, la jubilada Fermina González Torres expresó: “Quiero agradecer que tanto tiempo hemos esperado y ahora estamos teniendo el lugar para las personas mayores en nuestro barrio, eso vale muchísimo. Es un logro importantísimo. Mi agradecimiento a la intendenta Mayra Mendoza por el local de PAMI y por todas las obras que se están haciendo en nuestro barrio”.

En la oficina del CIC IAPI se pondrán dos boxes de atención para que los afiliados y afiliadas del barrio puedan realizar trámites, cambio de clínica, médico de cabecera, autorización de medicamentos, elementos de ortopedia y fisiatría, pañales y ostomías, oftalmología y asesoramiento sobre todas las políticas socio-comunitarias del Programa de Atención Médica Integral.

En tanto, en el Hospital Oller de Solano, los jubilados y jubiladas podrán atenderse para estudios por imágenes, odontología, medicina clínica, nutrición, salud mental e internación.

Asimismo en el Sanatorio Solano los beneficiarios y beneficiarias podrán efectuarse las siguientes prácticas: colocación de marcapaso, cirugía cardiovascular, hemodinamía, tomografía axial computada, ecodoppler, radiología, mamografía, ecografía, neurología, nutrición, otorrinolaringología, cardiología, nefrología, pediatría, ginecología y obstetricia.

Participaron de la actividad la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencio Di Tullio; su par de Servicios Públicos, Sebastián García; el director de la Unidad de Gestión Local (UGL) XXXVII PAMI Quilmes, Fernando Rubino; el coordinador de Promoción y Prestaciones Sociales de la UGL PAMI Quilmes, Facundo Rivero, y la jefa de la Agencia PAMI Solano, Daniela Pared, además de jubilados y jubiladas de distintos centros de la zona.