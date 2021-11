Mayra Mendoza y Máximo Kirchner en el cierre de campaña de Quilmes

•«Se ha hecho un enorme trabajo desde que llegó Mayra. También desde la llegada de Mayra a la Intendencia el periodismo porteño se ha dado cuenta de que Quilmes existe. Parece que el conurbano arranca en Quilmes y termina en Quilmes».

•«Lo que no le perdonan al pueblo de Quilmes es su independencia de haber elegido en 2019 a Mayra. Entre 2016 y 2019 parecía que en Quilmes no había baches, no había inseguridad, que estaba todo bien».

•“El intendente Molina nunca levantó la voz para que no les subieran las tarifas, nunca levantó la voz para no endeudarse, nunca levantó la voz para decirle a la gobernadora y al presidente que mire a su pueblo que no podía más».

•«Hay que lograr que la vida no le quede tan lejos a la gente, hay que trabajar para que la vida les quede cerca».