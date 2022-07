Mellizos buscan a sus padres biológicos que los dieron en adopción hace 47 años en Bernal

Fabián y su hermana Isabel tienen 47 años y fueron dados en adopción por su madre biológica a sus tres meses de vida. Con algunos datos de sus padres, buscan que los vecinos de Bernal aporten cualquier información que pueda servirles para encontrarlos.

En diálogo con InfoQuilmes, Fabián dio detalles de la situación. «En 1975, una pareja que tenía una carnicería sobre la avenida Dardo Rocha a metros de esquina Lamadrid tenían como clienta frecuente a una mujer embarazada que tenía muchos hijos, lo que a la dueña de la carnicería le daba mucha pena ver el sufrimiento de la señora y la ayudaba como podía«, contó.

«A los meses nacimos mi hermana y yo, Fabián e Isabel, y al vernos la dueña de la carnicería y sabiendo que nuestra madre no podía más con la situación económica y con tantos hijos le dijo como en broma que nos dejara con ella para ayudarla a criarnos, a lo que nuestra madre se negó. Pero a los 3 meses volvió con mi hermana desnutrida y yo en el hospital aceptando la oferta de la dueña de la carnicería que inmediatamente aceptó y desde ese momento nos quedamos con la señora que pasó a ser nuestra madre, llamada Ada y nuestro padre de nombre Floreal».

Y continuó aportando datos: «a los 10 años viendo que nuestra madre biológica no nos reclamó, nos anotaron como hijos legítimos y nos mudamos para zona norte donde nos criaron con mucho amor y prosperidad. Yo pude hablar con mis padres que siempre nos dijeron la verdad, y nos contaron que mis padres biológicos se llamaban Beatriz y a mi padre le decían Moncho, ellos vivían en un barrio carenciado de Dardo Rocha y Lamadrid, justo en frente de donde Ada Y Floreal tenían la carnicería«.

«Cuando crecí fui a buscarlos y todos los vecinos no se acordaban y otros eran muy escépticos, hasta un vecino me llego a decir que no revuelva el pasado«, señaló. Ahora Fabián se encuentra en una importante búsqueda para dar con el paradero de sus padres biológicos y cualquier dato que los vecinos puedan aportar le serviría de mucho.

CONTACTO: 11 6651-3692 (Fabián).

