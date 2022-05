Motociclista herido tras chocar con un auto busca a las personas que lo rescataron

Iván sufrió un grave accidente de tránsito en la madrugada del domingo en San Francisco Solano, donde fue embestido por un auto. A través de las redes sociales, intenta dar con los transeúntes que, al ver el siniestro, lo ayudaron a salir de abajo del coche para agradecerles lo que hicieron por él.

El choque, que casi termina en tragedia, ocurrió alrededor de las 5.30 del domingo en el cruce de las calles 844 y 891, cuando el joven motociclista se dirigía a trabajar. En dicha esquina fue embestido por un auto y su cuerpo quedó enganchado debajo del mismo.

Unos chicos que por allí pasaban hicieron frenar al conductor, que presuntamente intentaba continuar su marcha pese al siniestro, y brindaron la primera asistencia a la víctima hasta la llegada de la ambulancia del SAME y de una dotación de Bomberos Voluntarios. Los médicos verificaron que el joven presentaba serios traumatismos y lo trasladaron al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internado.

“Me cuesta creer que casi no vuelvo a mi casa, que por poco me quedo sin ver a mi vieja. Estar desesperado debajo de un auto, enganchado, viendo que no frenaba por más que yo gritaba y pensaba que ya no salía. Tuve un Dios aparte, mi viejo que me cuida desde el cielo, no puedo creerlo. Necesito encontrar a los pibes que me ayudaron a parar el auto que me chocó y a salir de ahí abajo”, pidió el joven a través de sus redes sociales.