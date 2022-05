Mujeres policías salvaron a una bebé de 5 días abandonada en Quilmes

Dos numerarias del Comando de Patrullas de la Policía Bonaerense encontraron en la mañana de este domingo a una bebé que había sido abandonada en la calle en Quilmes Este. Pese al frío que hacía, la recién nacida se encuentra en buen estado de salud.

Las heroínas de esta historia son las oficiales Ponce y Pajes, quienes mientras estaban de recorrida preventiva detectaron un bulto extraño moviéndose debajo de una garita de gas en la calle Garay entre Botaro y Sarmiento. Allí encontraron a la niña, de apenas cinco días. Si bien ambas agentes son madres, Ponce padece un problema de salud que le impide retener el embarazo, por lo que el hallazgo la tocó muy de cerca.

“Desde que agarré a la bebé no pude contenerme y llorar. La llevamos al Hospital y entré con ella a neo. Pedí el resguardo hasta el momento que aparezca algún familiar, pero como no estoy casada no me la pueden dar. Yo no quisiera que fuera a un hogar de resguardo, de donde la tengan que sacar para otro lado después”, explicó la oficial.