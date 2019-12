Nació en Quilmes hace 33 años y busca a su padre biológico

Comparte esta noticia:

Carolina nació en 1986 en San Francisco Solano pero desde muy pequeña vive en Florianopolis (Brasil), ciudad de origen de su madre (Carmen Freitas) que falleció en 1992 cuando Carolina era tan sólo una niña. Ahora, la mujer de 33 años busca información sobre su padre biológico, a quién nunca conoció.

«Sólo sé que se llama Gregorio, vivía en Quilmes en la década de los ’80 con sus padres y trabajaba en la refinería de la empresa Shell en Dock Sud (Avellaneda). En aquella época, mis abuelos paternos no aceptaban que su hijo esté con una brasilera (por mi madre), entonces ella me agarró y nos vinimos a Brasil. Hoy mi padre debe tener aproximadamente 55 años» contó Carolina, que éste mes vino a la ciudad con la esperanza de encontrarlo

La madre de Carolina en el momento que tuvo el romance con Gregorio

«Hace unos años se interesaron en mi historia la gente del programa de televisión Los Unos y los Otros y me iban a ayudar, pero lamentablemente cortaron el ciclo y dejaron de emitirlo. Por eso ahora decidí viajar a Quilmes con la esperanza de encontrarlo, pero como no tengo muchos datos me desanimé y decidí buscar ayuda en Internet» expresó a este medio.

Si queres aportar datos o conoces a Gregorio comunicarse con Carolina vía whatsapp al 48984444572