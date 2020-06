No podían trabajar por la pandemia, decidieron hacer repartos en moto y se la robaron

Una pareja decidió comenzar un nuevo emprendimiento y realizar envíos en su moto ya que, ante la pandemia, no podían ejercer sus profesiones habituales. Sin embargo la esperanza de crecer en ese proyecto les duró poco porque sufrieron el robo de su motocicleta en Ezpeleta.

Carolina y su novio iniciaron con todas las expectativas un nuevo emprendimiento que les permitiría hacerse de dinero ante la difícil situación económica que trajo la pandemia por el COVID-19.

Ante los continuos hechos de inseguridad sufridos en el distrito, decidieron que lo mejor sería hacer los envíos juntos, es decir los dos en la misma moto. Pero el nuevo decreto para motocicletas cambió sus planes, ya que en el marco de las medidas para frenar el avance del Covid-19, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, firmó en la mañana del sábado el decreto de adhesión a la resolución provincial de Recomendaciones para la Circulación de Vehículos y Motos Particulares, que establece normas de higiene y permisos de circulación para todos automóviles y motocicletas.

En él se establece que se prohíbe el traslado de acompañantes en motos, ciclomotores y bicicletas en todo el territorio del partido de Quilmes y solo está autorizada la circulación de una persona por cada uno de ellos.

Ante esto, en dialogo con InfoQuilmes, Carolina aseguró que «Viajábamos juntos por seguridad, pero acatando esta orden, teniendo miedo que nos multen, decidí salir yo sola porque soy la dueña del vehículo y porque los papeles están a mi nombre». «Y sí, me robaron mi moto, mi herramienta de trabajo que con tanto esfuerzo me compré» lamentó la mujer.

El robo se produjo en la calle Hernández y Belgrano, Ezpeleta, donde le apuntaron con un arma para robarle su moto junto con sus pertenencias. «Ni un patrullero vi, y tengo que agradecer que no me hicieran nada, si hasta mi mochila les dí cuando me sacaron el revólver y me apuntaron, estoy indignada» detalló.

Solidaridad

La víctima pidió que si alguien vio la moto lo notifique de inmediato. Es una Zanella 110 patente 447KIH sin los plásticos del costado y roto los plásticos del manubrio.