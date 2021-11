«No te pido que me mandes la boleta de elecciones, pido que me saques la mier** que no es mía»: el hartazgo de un vecino

El vecino de Quilmes Oeste estalló de bronca al reclamar por una cloaca que desborda desde hace cuatro días porque está tapada en la vereda y se le inunda su casa. A pesar de los reclamos, afirma que no le dan respuestas.

«No te pido que me mandes la boleta de a quien votar, sacame la mierda que no es mía de mi casa, esto viene de la cloaca de afuera porque de adentro no tengo nada» contó el vecino de la calle Carlos Pellegrini 2137 entre Marconi y Ricardo Rojas.

En tanto, señaló indignado que tres veces llamaron para que la destapen pero que no le dieron respuesta favorable.