Opinión | Crónica de la decadencia del Colegio Nacional de Quilmes en su centenario

Por María A. Querol Visconti

Domingo Faustino Sarmiento acuñó una frase que resumía gran parte de su pensamiento: “todos los problemas son problemas de educación”. Si analizáramos con detenimiento aquellas situaciones que definimos como “un problema a resolver” acordaríamos con Sarmiento. Con esta frase me surgen algunos interrogantes que me invitan a reflexionar acerca de la misma. ¿Cuándo, por qué causas, quiénes son los responsables de la profunda decadencia que atraviesa el Colegio Nacional de Quilmes, que este 17 de septiembre cumple 100 años. Acaso, ¿100 años no es nada? Parece que no fueron suficientes para lograr que el colegio, se sostenga en lo más alto, lugar de excelencia que supo ocupar en los años XX y que hasta el año 2016 se mantuvo en ese nivel educativo y edificio.

En los últimos 30 años ocuparon cargos de conducción pocas docentes que actualmente son recordadas por toda la comunidad educativa con mucho amor y reconocimiento. La última fue la directora que estuvo en el aniversario de los 90 años. Y quienes estuvieron antes. Me pregunto ¿Qué sucedió en la siguiente década, para que el colegio esté en las paupérrimas condiciones en las que se encuentra? El nivel de abandono y desidia es total. Luego que en 2017 y con apenas 2 años de gestión apartaran del cargo a la directora en funciones, al poco tiempo nombran 3 directoras sin haber estado en la escuela y conocer la historia del “nacio”. Mientras la primera ha intentado imponer de forma autoritaria su manera de gestionar, a la postre nombran a dos directoras que lo único que conocen de la escuela es el nombre. La primera optó por la no gestión, siendo extremadamente permisiva, así fue como un péndulo la institución, de un extremo a otro, sin un norte claro. Falta de líderes.

La actual directora no tiene antecedentes de gestión, son personas que ocupan un cargo, sin pena ni gloria. Los resultados están a la vista, ya que, cuando antes el colegio no tenía vacantes disponibles, hoy hay fuga de estudiantes a otras escuelas de gestión estatal o privada. ¿Por qué será? Me pregunto ¿En qué piensa, qué aspectos evalúa la Inspectora de la escuela junto a sus superiores para designar a este perfil de director para que esté al frente de una escuela emblemática? Toda la comunidad educativa es víctima y responsable de este doble juego, producto del piloto automático para supervisar.

Breve reseña de la fundación de la institución



Allá por 1921, el Director de la Escuela Normal José Sosa del Valle, delegado de los Centros Educacionales de Quilmes en los homenajes a Bartolomé Mitre realizados en la Capital Federal, con motivo del centenario de su nacimiento tuvo la inspiración de homenajear al fundador de los Colegios Nacionales propiciando la creación de un establecimiento de esta índole en su ciudad. De esta manera lo conciben con Doroteo Yoldi y los docentes que junto a los nombrados firman el acta. Así se crea el 17 de Septiembre de 1922 el Colegio Nacional Secundario Quilmes bajo el lema “Filantropía – Ciencia – Constancia”.

Para iniciar sus clases el profesor Yoldi brindó el local de su escuela “San Luis Gonzaga”, en horas de la tarde y por la noche lo hacían en; Alem 306, entre Alvear y Mitre, donde posteriormente tuvo el primer asiento el Museo de Quilmes.

El 6 de diciembre de 1937 por decreto del Presidente Justo se le da el nombre del maestro “José Manuel Estrada”, luego como Media N°14 y actualmente: E.E.S N° 14.

La Cooperadora



En 1923 se fundó la Asociación Cooperadora de padres que sufragaban los sueldos de los celadores y auxiliares y los gastos de luz y material didáctico. La primera comisión estuvo formada por el Prof. Sosa del Valle, Cristóbal Galli, Ricardo Humbert, Antonio Tropeano, Pedro Dreich y Luis Casabona. La Cooperadora fue bautizada «María Vazzano» en homenaje a uno de sus primeros profesores, desde entonces hasta 2017 se trabajó con el mismo altruismo. Con la cuota anual que abonan la mayoría de los alumnos, se renueva el material didáctico de la biblioteca, donde los alumnos cuentan todo el año con los libros que requieren los profesores.



He ocupado diversos cargos, hasta que en el año 2010 tuve el honor de ocupar la presidencia y ser la asesora de la asociación cooperadora. Los logros de nuestra gestión, como así también otros aspectos se pueden ver en nuestra página de: https://www.facebook.com/cooperadorayafinescolegionacionalquilmes

En el año 2017, el Contador del Consejo Escolar de Quilmes me solicita los libros contables, de socios, de asambleas, y jamás se hizo la devolución de los mismos hasta la fecha. Con esta actitud temeraria, la asociación no pudo hacer la rendición de los gastos del ejercicio 2016/2017. Esto ocasionó que en mi carácter de asesora legal se inicie una causa judicial, la cual está bajo la órbita de la justicia federal. El expediente sigue su curso y aún está pendiente de resolución. Una vez que esto suceda, se hará el traspaso de mandato según lo establece el estatuto de cooperadoras escolares.

En la actualidad vemos con mucha tristeza la situación calamitosa que atraviesa la escuela, ávida de una asociación de padres legal que dé respuesta a las demandas que tiene la institución. Prevalece la ilegalidad, la sordera, las agendas de los funcionarios de turno que no son la de los estudiantes y se alejan de las necesidades de la comunidad educativa. Este es mi humilde homenaje de lo que pudo haber sido en colocar al “nacio” como una gran catedral edilicia en Quilmes.-

Presidenta de la Asociación Cooperadora del Colegio Nacional de Quilmes