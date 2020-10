Pacientes diabéticos denuncian que no se entrega insulina en el Hospital de Quilmes

Los afectados expresan que el Hospital Iriarte y otros nosocomios de la Provincia no entregan la insulina, medicamento fundamental para controlar el azúcar en sangre en las personas que tienen diabetes.

Eliseo, uno de los pacientes; indicó al medio QuilmesAhora su situación: “hace un año que estamos con este problema, pero ahora se ha agudizado mucho y con la pandemia estamos sufriendo más por todos los inconvenientes que se nos plantea”.

El vecino detalló su odisea para conseguir la droga en el Hospital de Quilmes: “fui el martes a las 12 de la noche para hacer la cola. Al rato ya era de una cuadra y media en la calle porque con el tema del Covid; no podemos pasar adentro; y me dieron 2 lapiceras (una ampolla con jeringa) que apenas si alcanza para dos días”.

Los diabéticos son pacientes de alto riesgo y uno de los más vulnerables al contagio del coronavirus. Pese a semejante riesgo, los pacientes aseguran que se los obliga a hacer largas colas en cercanías del Hospital, viajar en colectivos o remís tres o cuatro veces en el mes para obtener dosis que no cubren ni siquiera el mínimo que se requiere.

“Nos ponemos menos para que nos rinda y así la estiramos” Lamentó Eliseo tras la escasez del medicamento

“El Director del Hospital nos dice que ellos no tienen la culpa. Que no le mandan insulina desde Región VI en Lomas de Zamora, y cuando vas ahí; te dicen que el Ministerio de Salud no les entrega” agregó el paciente de riesgo.

Según contó el ciudadano, el problema no es sólo del hospital de Quilmes. En el resto de los nosocomios provinciales tiene la misma carencia de insulina. Lo sabe porque los pacientes se organizan en grupos de WhatsApp donde intercambian la información sobre el tema.

En la provincia de Buenos Aires, la Ley 11.620 de 1994 propone mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, y en base a la misma se implementó en 1996 el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de preservar su derecho a la atención integral, oportuna y eficiente.

Las acciones para llevarlo a cabo deberían estar dadas por la asistencia médica en efectores estatales, la provisión de insumos farmacológicos y no farmacológicos, la capacitación del equipo de salud y la educación de los pacientes y sus familiares.

Además, el programa debería brindar insumos y medicamentos para el tratamiento de la diabetes que incluyen diversos tipos de insulinas, antidiabéticos orales en comprimidos, jeringas y agujas para la aplicación de insulina y tiras reactivas para determinar el nivel de glucosa, entre otros.