Paro en la línea de colectivos 580

Un chofer de la línea de colectivos 580 (perteneciente a la empresa Expreso Villa Nueva SA) fue atacado violentamente esta mañana en el cruce de Alberdi y Cevallos, a escasos metros de la Municipalidad de Quilmes.

Según relató, al menos dos delincuentes armados se subieron a su unidad y no conformes con haberle robado sus pertenencias, le pegaron varias veces con el arma en la cabeza. Por este violento ataque, debió recibir atención médica (le realizaron 3 puntos). Debido a esto, sus compañeros de línea comenzaron un paro de actividades que en un principio durará hasta el final del día, aunque no descartan extenderlo si no les brindan mayor seguridad.

Vale destacar que a pesar de pertenecer a la misma empresa, las líneas 257 y 582 hasta el momento decidieron no adherirse al reclamo, por lo que solamente no prestará servicio la 580 (El Jalón).